Войти
ИноСМИ

Турция готова воплотить страшный сон Запада. Он связан с Россией

888
0
0
Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © AP Photo / Burhan Ozbilici

Чем конфликт на Украине выгоден Турции?

У Турции много требований к международному сообществу, пишет Advance. В "шантажный список" для ЕС и США, Эрдоган вполне может внести и свои отношения с Россией. Если ему не пойдут навстречу, Турция может укрепить связи с Москвой, а для Запада это - страшный сон.

Антун Роша

У Турции много требований к международному сообществу, что особенно очевидно в последние недели. Когда Финляндия и Швеция заявили о желании войти в НАТО, Турция выступила против, объяснив это тем, что эти скандинавские страны "помогают террористам", а значит, не могут стать членами альянса. Анкара ссылается на курдские группировки, в том числе "Рабочую партию Курдистана", а также сирийские объединения, прежде всего "Отряды народной самообороны".

Оставим в стороне тот факт, что нет ни одной западной страны, которая признала бы "Отряды народной самообороны" террористами, поскольку на Западе ее членов считают соратниками по борьбе с ИГИЛ*. Но американские войска вообще прямо сотрудничают с "Отрядами народной самообороны", которые трансформировались в "Сирийские демократические силы", а на самом деле остаются теми же "Отрядами". Тем не менее Турция настаивает на своем ультиматуме. Она не позволит Стокгольму и Хельсинки войти в НАТО, пока ситуация не начнется меняться в ее пользу.

Хочет ли Анкара, чтобы Финляндия и Швеция отказались от помощи курдским силам, в том числе перестав принимать их на своей территории? Возможно, а почему бы и нет? Но это не главная цель Турции. Поэтому и нынешние переговоры, которые ведутся между представителями Турции, Финляндии и Швеции выглядят как-то смешно. В данном случае совсем не от скандинавских стран зависит, изменит ли Турция свое решение или нет, и тем не менее пока все играют в эту игру на публику.

Турция любит, когда ее требования выполняются, будь они малозначительны или, напротив, весомы. Одно из требований на прошлой неделе Турция предъявила ООН: она захотела, чтобы ее называли первоначальным именем Türkiye. Якобы чтобы ее английское название Turkey больше не путали с "индюшкой" (по-английски это слово произносится и пишется так же — turkey). Это требование было немедленно удовлетворено, хотя еще вопрос, получит ли новое название распространение. Скажем, ранее Чехия потребовала изменить свое название с Czech Republic на Czechia, но оно не прижилось…

Правда, у Эрдогана есть и много других требований, отнюдь не столь простые для исполнения. Напомню, что для того, чтобы какая-нибудь новая страна вошла в НАТО, необходимо согласие абсолютно всех его членов, а их 30.

Одновременно с блокированием вступления Финляндии и Швеции в НАТО турецкий президент Эрдоган объявил об очередном наступлении на соседнюю Сирию, утверждая, что тем самым хочет еще больше оттеснить курдские силы от турецкой границы. Кроме того, по словам Эрдогана, Россия и США обманули его, поскольку сами, несмотря на обещания, не решили проблему курских сил близ турецких границ.

На самом деле сейчас идеальный момент, когда Турция может заниматься подобными вещами и Запад не станет ей мешать, ведь сейчас больше чем когда-либо он нуждается в турецкой поддержке! Иными словами, сейчас никто не помешает Турции снова напасть на Сирию, даже если целью этого нападения будут американские союзники в регионе, то есть курды из "Курдских демократических сил", с которыми американцы вместе боролись против ИГИЛ многие годы.

Насколько Турция пользуется ситуацией, заметно и по заявлениям главы НАТО Столтенберга. Он уже много раз говорил, что надеется и верит, что все "споры" между Турцией и двумя потенциальными скандинавскими членами НАТО, Швецией и Финляндией, вскоре разрешатся.

Но как? Как Турция того потребует. То есть если Турция требует убрать подозрительных для нее курдов из Швеции и Финляндии, вероятно, так и будет сделано. А где же защита прав человека и все то, что курдам обещали до недавнего времени? Об этом и речи не идет. Более того, Турция не просто хочет, чтобы перед курдскими боевиками захлопнули дверь. Она хочет, чтобы гонениям подверглись еще и курдские политики, которые хоть в чем-то не согласны с политикой Анкары. Иными словами, Эрдоган может унизить европейские демократические режимы настолько, что они, стремясь к своим целям в сфере безопасности (вступление в НАТО), забудут о своих обещаниях, данных диссидентам, активистам и подобным группам. На самом деле Турция занимается этим уже давно, так как Европе постоянно требуется турецкая помощь (не так давно она касалась беженцев).

Кроме того, в начале текущего месяца Турция прекратила переговоры с Грецией, своим давним историческим соперником. Турция и Греция спорят вокруг территорий, и не станет сюрпризом, если Эрдоган попытается выиграть и здесь в обмен на согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Конечно, он не может получить все сразу, но в этом и состоит цель подобной тактики: требовать по максимуму, пытаясь получить как можно больше. Ясно одно: Турция точно чего-нибудь добьется, пользуясь сложившейся ситуацией.

Почему же другие страны не пытаются поступать так же? Хорватия попробовала. Президент Зоран Миланович предложил Хорватии заблокировать вступление Финляндии и Швеции. Так Хорватия могла бы продвинуть свои интересы в соседней Боснии и Герцеговине. Но идея ни к чему не привела и не получила поддержки премьер-министра. Ясно, что Хорватия или какие-то другие мелкие страны вряд ли могут выиграть от сложившейся ситуации, а вот Турция — другое дело.

Правда, не стоит забывать, что, скорее всего, именно из-за позиции турецкого руководства в Турции летом 2016 года была предпринята попытка государственного переворота. Но Эрдоган устоял и с тех пор превратил Турцию в собственную политическую цитадель, где все политические диссиденты сидят.

А как же дружба, или мнимая дружба, между Путиным и Эрдоганом? Факт в том, что эти двое сблизились, даже несмотря на то, что в Сирии воюют по разные стороны. Им удалось преодолеть это так же, как и кризис 2015 года, когда Турция сбила российский военный самолет близ сирийско-турецкой границы. После того как Эрдоган извинился перед Путиным за этот инцидент, отношения быстро наладились, и в Сирии Россия и Турция даже отчасти сотрудничали, когда нужно было предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Хотя это неоднозначное сотрудничество, вероятно, не нравилось Дамаску.

Кое-кто считает, что у Путина и Эрдогана схожее мировоззрение, и что они пытаются "восстановить былую славу". Но если так, то вряд ли они могли бы долго оставаться друзьями, поскольку отношения между бывшими империями, Российской и Османской, в основном были враждебными, и Россия с Турцией не раз в прошлом воевали.

Похоже, теперь Турция и Россия все же выбрали сотрудничество вместо конфликта. Турция — крупный покупатель российских энергоносителей, а также транзитная страна для них - через нее проходит "Турецкий поток". Я напомню, что россияне лидируют среди иностранных туристов, приезжающих в Турцию, и до пандемии эта отрасль приносила туркам ежегодно около 30 миллиардов долларов.

Свою готовность идти против Запада Турция продемонстрировала и тем, что решила купить российские зенитно-ракетные системы С-400, хотя США выступали резко против.

Сегодня Турция вполне может внести свои отношения с Россией в "шантажный список", предъявляемый Европейскому Союзу и США. Ведь если они не пойдут ей навстречу, от Турции можно ожидать еще большего укрепления отношений с Москвой, а для Запада сейчас это страшный сон. Правда, похоже, Турция все больше склоняется к нейтральной позиции и даже, по последней информации, свернула дальнейшие переговоры о продаже оружия на Украину. В то же время Турция активно претендует на роль потенциального посредника между Украиной и Россией и на сегодняшний день, возможно, является единственной страной, которая откровенно выступает за окончание конфликта дипломатическим путем. Раньше о том же говорил французский президент Макрон, но со временем он "сошел с дистанции".

Интересно будет посмотреть, чего удастся добиться Турции. Некоторые недавние уроки должны послужить ей напоминанием. Так, осенью прошлого года Россия тоже требовала от Запада многого, предъявляя целый список своих требований в области безопасности. Но в итоге Москва ничего не добилась, а потом напала на Украину. Турция — другое дело. Она член НАТО и располагает своими "рычагами", и тем не менее если она потребует слишком много, то может поплатиться. Возможно, не сразу, а в самом ближайшем будущем.

* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ИноСМИ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Греция
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Финляндия
Хорватия
Чехия
Швеция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
24.05.2022
Названы причины несогласия Турции на расширение НАТО
20.05.2022
Эрдоган заблокировал расширение НАТО. Названа причина
16.05.2022
Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России
23.03.2020
National Review (США): Владимир Путин берет Европу в кольцо
30.09.2019
Дмитрий Шугаев: комплекс "Бастион" доказал эффективность в Сирии
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2003-2010 гг. входят США, Франция и Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 22:57
  • 28639
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 20:11
  • 27
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.06 06:25
  • 2
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 30.06 01:01
  • 4
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
  • 30.06 00:01
  • 16
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»