Турция готова воплотить страшный сон Запада. Он связан с Россией

Чем конфликт на Украине выгоден Турции?

У Турции много требований к международному сообществу, пишет Advance. В "шантажный список" для ЕС и США, Эрдоган вполне может внести и свои отношения с Россией. Если ему не пойдут навстречу, Турция может укрепить связи с Москвой, а для Запада это - страшный сон.

Антун Роша

У Турции много требований к международному сообществу, что особенно очевидно в последние недели. Когда Финляндия и Швеция заявили о желании войти в НАТО, Турция выступила против, объяснив это тем, что эти скандинавские страны "помогают террористам", а значит, не могут стать членами альянса. Анкара ссылается на курдские группировки, в том числе "Рабочую партию Курдистана", а также сирийские объединения, прежде всего "Отряды народной самообороны".

Оставим в стороне тот факт, что нет ни одной западной страны, которая признала бы "Отряды народной самообороны" террористами, поскольку на Западе ее членов считают соратниками по борьбе с ИГИЛ*. Но американские войска вообще прямо сотрудничают с "Отрядами народной самообороны", которые трансформировались в "Сирийские демократические силы", а на самом деле остаются теми же "Отрядами". Тем не менее Турция настаивает на своем ультиматуме. Она не позволит Стокгольму и Хельсинки войти в НАТО, пока ситуация не начнется меняться в ее пользу.

Хочет ли Анкара, чтобы Финляндия и Швеция отказались от помощи курдским силам, в том числе перестав принимать их на своей территории? Возможно, а почему бы и нет? Но это не главная цель Турции. Поэтому и нынешние переговоры, которые ведутся между представителями Турции, Финляндии и Швеции выглядят как-то смешно. В данном случае совсем не от скандинавских стран зависит, изменит ли Турция свое решение или нет, и тем не менее пока все играют в эту игру на публику.

Турция любит, когда ее требования выполняются, будь они малозначительны или, напротив, весомы. Одно из требований на прошлой неделе Турция предъявила ООН: она захотела, чтобы ее называли первоначальным именем Türkiye. Якобы чтобы ее английское название Turkey больше не путали с "индюшкой" (по-английски это слово произносится и пишется так же — turkey). Это требование было немедленно удовлетворено, хотя еще вопрос, получит ли новое название распространение. Скажем, ранее Чехия потребовала изменить свое название с Czech Republic на Czechia, но оно не прижилось…

Правда, у Эрдогана есть и много других требований, отнюдь не столь простые для исполнения. Напомню, что для того, чтобы какая-нибудь новая страна вошла в НАТО, необходимо согласие абсолютно всех его членов, а их 30.

Одновременно с блокированием вступления Финляндии и Швеции в НАТО турецкий президент Эрдоган объявил об очередном наступлении на соседнюю Сирию, утверждая, что тем самым хочет еще больше оттеснить курдские силы от турецкой границы. Кроме того, по словам Эрдогана, Россия и США обманули его, поскольку сами, несмотря на обещания, не решили проблему курских сил близ турецких границ.

На самом деле сейчас идеальный момент, когда Турция может заниматься подобными вещами и Запад не станет ей мешать, ведь сейчас больше чем когда-либо он нуждается в турецкой поддержке! Иными словами, сейчас никто не помешает Турции снова напасть на Сирию, даже если целью этого нападения будут американские союзники в регионе, то есть курды из "Курдских демократических сил", с которыми американцы вместе боролись против ИГИЛ многие годы.

Насколько Турция пользуется ситуацией, заметно и по заявлениям главы НАТО Столтенберга. Он уже много раз говорил, что надеется и верит, что все "споры" между Турцией и двумя потенциальными скандинавскими членами НАТО, Швецией и Финляндией, вскоре разрешатся.

Но как? Как Турция того потребует. То есть если Турция требует убрать подозрительных для нее курдов из Швеции и Финляндии, вероятно, так и будет сделано. А где же защита прав человека и все то, что курдам обещали до недавнего времени? Об этом и речи не идет. Более того, Турция не просто хочет, чтобы перед курдскими боевиками захлопнули дверь. Она хочет, чтобы гонениям подверглись еще и курдские политики, которые хоть в чем-то не согласны с политикой Анкары. Иными словами, Эрдоган может унизить европейские демократические режимы настолько, что они, стремясь к своим целям в сфере безопасности (вступление в НАТО), забудут о своих обещаниях, данных диссидентам, активистам и подобным группам. На самом деле Турция занимается этим уже давно, так как Европе постоянно требуется турецкая помощь (не так давно она касалась беженцев).

Кроме того, в начале текущего месяца Турция прекратила переговоры с Грецией, своим давним историческим соперником. Турция и Греция спорят вокруг территорий, и не станет сюрпризом, если Эрдоган попытается выиграть и здесь в обмен на согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Конечно, он не может получить все сразу, но в этом и состоит цель подобной тактики: требовать по максимуму, пытаясь получить как можно больше. Ясно одно: Турция точно чего-нибудь добьется, пользуясь сложившейся ситуацией.

Почему же другие страны не пытаются поступать так же? Хорватия попробовала. Президент Зоран Миланович предложил Хорватии заблокировать вступление Финляндии и Швеции. Так Хорватия могла бы продвинуть свои интересы в соседней Боснии и Герцеговине. Но идея ни к чему не привела и не получила поддержки премьер-министра. Ясно, что Хорватия или какие-то другие мелкие страны вряд ли могут выиграть от сложившейся ситуации, а вот Турция — другое дело.

Правда, не стоит забывать, что, скорее всего, именно из-за позиции турецкого руководства в Турции летом 2016 года была предпринята попытка государственного переворота. Но Эрдоган устоял и с тех пор превратил Турцию в собственную политическую цитадель, где все политические диссиденты сидят.

А как же дружба, или мнимая дружба, между Путиным и Эрдоганом? Факт в том, что эти двое сблизились, даже несмотря на то, что в Сирии воюют по разные стороны. Им удалось преодолеть это так же, как и кризис 2015 года, когда Турция сбила российский военный самолет близ сирийско-турецкой границы. После того как Эрдоган извинился перед Путиным за этот инцидент, отношения быстро наладились, и в Сирии Россия и Турция даже отчасти сотрудничали, когда нужно было предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Хотя это неоднозначное сотрудничество, вероятно, не нравилось Дамаску.

Кое-кто считает, что у Путина и Эрдогана схожее мировоззрение, и что они пытаются "восстановить былую славу". Но если так, то вряд ли они могли бы долго оставаться друзьями, поскольку отношения между бывшими империями, Российской и Османской, в основном были враждебными, и Россия с Турцией не раз в прошлом воевали.

Похоже, теперь Турция и Россия все же выбрали сотрудничество вместо конфликта. Турция — крупный покупатель российских энергоносителей, а также транзитная страна для них - через нее проходит "Турецкий поток". Я напомню, что россияне лидируют среди иностранных туристов, приезжающих в Турцию, и до пандемии эта отрасль приносила туркам ежегодно около 30 миллиардов долларов.

Свою готовность идти против Запада Турция продемонстрировала и тем, что решила купить российские зенитно-ракетные системы С-400, хотя США выступали резко против.

Сегодня Турция вполне может внести свои отношения с Россией в "шантажный список", предъявляемый Европейскому Союзу и США. Ведь если они не пойдут ей навстречу, от Турции можно ожидать еще большего укрепления отношений с Москвой, а для Запада сейчас это страшный сон. Правда, похоже, Турция все больше склоняется к нейтральной позиции и даже, по последней информации, свернула дальнейшие переговоры о продаже оружия на Украину. В то же время Турция активно претендует на роль потенциального посредника между Украиной и Россией и на сегодняшний день, возможно, является единственной страной, которая откровенно выступает за окончание конфликта дипломатическим путем. Раньше о том же говорил французский президент Макрон, но со временем он "сошел с дистанции".

Интересно будет посмотреть, чего удастся добиться Турции. Некоторые недавние уроки должны послужить ей напоминанием. Так, осенью прошлого года Россия тоже требовала от Запада многого, предъявляя целый список своих требований в области безопасности. Но в итоге Москва ничего не добилась, а потом напала на Украину. Турция — другое дело. Она член НАТО и располагает своими "рычагами", и тем не менее если она потребует слишком много, то может поплатиться. Возможно, не сразу, а в самом ближайшем будущем.

* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ИноСМИ