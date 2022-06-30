Премьер Бельгии: В НАТО пообещали Зеленскому завершить конфликт на Украине «военным путём»

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Конфликт на Украине должен быть разрешен только "военным путем", такое обещание НАТО дали Зеленскому на саммите альянса, который в эти дни проходит в Мадриде. Об этом заявил бельгийский премьер Александер Де Кроо.

По словам бельгийского политика, перед саммитом Зеленскому было дано обещание о полной поддержке Киева со стороны альянса, а также заявлено, что конфликт может быть решен только военным путем. Поэтому поставки западного оружия на Украину прекращаться не будут.

У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя

- заявил Де Кроо.

На фоне такого заявления обрадованный Зеленский уже начал раздавать интервью, в которых пообещал полную победу Украины в конфликте с Россией. Согласно его заявлению, российские войска в ближайшее время будут вытеснены с территории Украины.

Как бы трудно ни было, мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли

- заявил он американским журналистам.

Перед саммитом НАТО Зеленский в беседе с лидерами стран G7 подчеркнул, что "сейчас не время для переговоров" с Россией и высказал пожелание завершить конфликт до зимы.