Германия и Нидерланды передадут Украине дополнительно шесть гаубиц PzH-2000

ЦАМТО, 29 июня. Германия и Нидерланды отправят на Украину дополнительно шесть гаубиц PzH-2000. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Минобороны ФРГ.

Ранее о таких планах сообщало агентство DPA.

"Мы поставляем дополнительные СГ Panzerhaubitze-2000 (PzH-2000) Украине. Вместе с Нидерландами мы поддержим (Украину) дополнительными шестью системами, из них три из Германии. Panzerhaubitzen-2000 являются одними из самых современных артиллерийских систем в мире", – говорится в сообщении Министерства обороны в Twitter.

Ранее Германия и Нидерланды поставили Украине 12 таких систем. По словам министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, новые поставки осуществляются по просьбе министра обороны Украины Алексея Резникова.