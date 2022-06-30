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ЦАМТО

Германия и Нидерланды передадут Украине дополнительно шесть гаубиц PzH-2000

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Гаубицы PzH 2000
Гаубицы PzH 2000.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 29 июня. Германия и Нидерланды отправят на Украину дополнительно шесть гаубиц PzH-2000. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Минобороны ФРГ.

Ранее о таких планах сообщало агентство DPA.

"Мы поставляем дополнительные СГ Panzerhaubitze-2000 (PzH-2000) Украине. Вместе с Нидерландами мы поддержим (Украину) дополнительными шестью системами, из них три из Германии. Panzerhaubitzen-2000 являются одними из самых современных артиллерийских систем в мире", – говорится в сообщении Министерства обороны в Twitter.

Ранее Германия и Нидерланды поставили Украине 12 таких систем. По словам министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, новые поставки осуществляются по просьбе министра обороны Украины Алексея Резникова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
PzH 2000
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