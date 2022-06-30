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ЦАМТО

Ил-76МД-90А ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения в воздухе

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Третий построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0205, регистрационный номер RF-78660) на летных испытаниях. Ульяновск, декабрь 2020 года
Третий построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0205, регистрационный номер RF-78660) на летных испытаниях. Ульяновск, декабрь 2020 года.
Источник изображения: Александр Гук / www.instagram.com

ЦАМТО, 29 июня. Военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А ВКС России начинают серийно оснащаться новейшей системой предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), параллельно завершаются ее испытания.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор компании-разработчика "Навигатор" Сергей Бабуров.

"По линии Минобороны на самолетах Ил-76 эту систему мы уже запускаем в серию. Она прошла испытания в войсках. На земле она уже испытана. Военное ведомство заказало серию. Это проходит параллельно", – сказал С.Бабуров.

Он напомнил, что в России создана первая отечественная уникальная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов: военно-транспортных и гражданских, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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