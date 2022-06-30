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В Приамурье специалисты войск РХБ защиты ВВО осваивают современные защитные комплекты ОЗК-Ф

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ОЗК-Ф
ОЗК-Ф общевойсковой защитный комплект фильтрующего типа.
Источник изображения: vilingstore.net

ЦАМТО, 29 июня. Современные общевойсковые защитные комплекты фильтрующего типа (ОЗК-Ф) осваивают специалисты подразделений РХБ защиты общевойскового объединения ВВО в Амурской области.

На практических тренировках в средствах индивидуальной защиты ОЗК-Ф военнослужащие выполняют задачи по поиску источников условного химического заражения.

Кроме того, военнослужащие выполняют нормативы по дезактивации и дегазации экипировки, вооружения и военной техники, а также преодолению "зараженных" участков местности на специальной полосе препятствий.

Также специалисты РХБ защиты решают задачи РХБ разведки, выполняют задания по отбору проб растительности и грунта для обнаружения заражения на скорость.

Современный комплект защитной фильтрующей одежды обеспечивает защиту от паров и аэрозолей отравляющих веществ, бактериологических средств, радиоактивных паров и пыли, легко воспламеняющихся смесей и открытого пламени.

В комплект ОЗК-Ф входят: противогаз ПМК-3, оборудованный огнезащитным капюшоном, утеплитель, респиратор, защитные фильтрующие куртка с капюшоном, брюки и белье, носки и трикотажные огнезащитные перчатки – всего более 10 элементов, которые комбинируются в зависимости от выполняемых задач. Масса комплекта не превышает 5 кг.

Отличительной особенностью комплекта защитной фильтрующей одежды является его легкость и возможность длительного ношения военнослужащими в различных условиях в сравнении со средствами защиты кожи изолирующего типа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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