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РИА Новости

В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму

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Юго-западное побережье Крымского полуострова
Юго-западное побережье Крымского полуострова.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Депутат Белик: Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций Киева

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций со стороны киевских властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Россия уже укрепляет дальние подступы к полуострову, в том числе в Херсонской области, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны, во избежание любых провокаций", - сказал Белик агентству.

По его словам, сегодня именно Херсонская область формирует оборонительный рубеж на крымском направлении, а сам полуостров является сгустком военной техники и многоуровневой системы противовоздушной обороны.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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