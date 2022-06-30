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РИА Новости

Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине

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Ударный вертолет Ми-35М ВКС России
Ударный вертолет Ми-35М ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Минобороны показало работу многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа на Украине.

Боевая машина летит со скоростью более 200 километров в час на высоте в пять-семь метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет. Этот прием летчики называют кабрирование. Его выполняют для поражения целей на большом удалении неуправляемыми ракетами, которые летят по навесной траектории на несколько километров вдаль.



Как рассказал командир экипажа Ми-35 Николай, противника обнаружила разведка, после чего поступил приказ взлетать.

"Парой отработали, цель, по докладам пехоты, была уничтожена, задача достигнута", — сообщил он.

Николай добавил, что при выполнении задания на вертолет была атака сзади, но бортовой комплекс обороны успешно справился и отвел ракеты, никто не пострадал.

В Минобороны уточнили, что Ми-35 уничтожили опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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