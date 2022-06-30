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Выявлена необходимая глубина копания для поиска жизни на Марсе

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Гора Шарпа на Марсе
Гора Шарпа на Марсе.
Источник изображения: techcult.ru

Ученые НАСА выявили необходимую глубину копания грунта на Марсе для поиска внеземных признаков жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrobiology.

Согласно расчетам специалистов, марсоходу Curiosity придется проникнуть на глубину около двух метров, чтобы найти хоть какие-то следы живых микроорганизмов. К таким выводам они пришли, вычислив, что ионизирующее излучение из космоса разрушает небольшие молекулы (например, аминокислоты, являющиеся основой белков) достаточно быстро. Воздействие воды и перхлоратов еще сильнее ускоряет скорость разрушения.

На данный момент марсоходы углубляются лишь на пять сантиметров, а на такой глубине все аминокислоты были бы уничтожены всего за 20 миллионов лет. Это достаточно небольшой период времени в космических масштабах, поскольку следы древней жизни на Марсе могли существовать миллиарды лет назад, когда планета была похожа на Землю.

Несмотря на то что аминокислоты на Марсе до сих пор так и не нашли, их фиксировали на различных метеоритах, в том числе с Марса. По мнению ученых, метеориты откалываются от планеты с глубины не менее одного метра, поэтому аминокислоты на этих объектах были защищены от космического излучения.

В июне 2022 года канадские сотрудники Университета Макгилла выявили на Земле микроорганизмы, которые способны выживать в экстремальных условиях, похожие на марсианские условия.

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