ЦАМТО, 29 июня. Расчет комплекса РЭБ "Красуха-С4" подавил бортовую РЛС разведывательного БЛА ВСУ. Видеоролик с демонстрацией работы расчета комплекса РЭБ "Красуха-С4" представлен на сайте Минобороны 29 июня.

Расчет современного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" Центрального военного округа в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнил сканирование воздушного пространства, обнаружил и классифицировал воздушный объект, а также провел подавление бортовой радиолокационной станции (РЛС) украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Военнослужащие отмечают, что тактико-технические характеристики комплекса "Красуха-С4" позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте.

Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.