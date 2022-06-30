Войти
ЦАМТО

Расчет комплекса РЭБ "Красуха-С4" подавил бортовую РЛС разведывательного БЛА ВСУ

888
0
+1
Развертывание наземного многофункционального модуля помех «Красуха-4»
Развертывание наземного многофункционального модуля помех «Красуха-4».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

ЦАМТО, 29 июня. Расчет комплекса РЭБ "Красуха-С4" подавил бортовую РЛС разведывательного БЛА ВСУ. Видеоролик с демонстрацией работы расчета комплекса РЭБ "Красуха-С4" представлен на сайте Минобороны 29 июня.

Расчет современного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" Центрального военного округа в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнил сканирование воздушного пространства, обнаружил и классифицировал воздушный объект, а также провел подавление бортовой радиолокационной станции (РЛС) украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Военнослужащие отмечают, что тактико-технические характеристики комплекса "Красуха-С4" позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте.

Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Красуха-4
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.05.2022
Украина оттачивает военную мощь России
02.11.2021
Силки для «Байрактаров»
30.08.2021
Рособоронэкспорт подвел итоги участия компании на форуме "Армии-2021"
26.09.2018
Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ
07.08.2018
Снайперы, "Панцирь" и РЭБ отбили атаку дронов в Южной Осетии
02.09.2015
КРЭТ принял участие в «МАКС-2015»
14.05.2014
Оружие асимметричного ответа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 22:57
  • 28639
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 20:11
  • 27
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.06 06:25
  • 2
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 30.06 01:01
  • 4
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
  • 30.06 00:01
  • 16
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»