Правительство Словакии одобрило закупку ББМ CV-9035 Mk.4 компании BAE Systems Hagglunds

ЦАМТО, 29 июня. По информации Минобороны Словакии, на состоявшемся 28 июня заседании правительство страны одобрило предложение о закупке 152 гусеничных бронемашин CV-9035 Mk.4 с 35-мм пушкой в рамках межправсоглашения со Швецией.

Кабинет министров утвердил предложение, представленное министром обороны по результатам оценки предложенных бронемашин. По итогам проведенного конкурса МО Словакии рекомендовало присудить первое место ББМ CV-90 Mk.4 с 35-мм пушкой. Второе место – у CV-90 Mk.4 с 30-мм пушкой, третье – у ББМ KF41 "Линкс", четвертое – у ASCOD.

В оценке предложений участвовала комиссия в составе 60 экспертов из Министерства обороны, Вооруженных сил, Министерства экономики Словакии. Предложение Минобороны прошло процедуру межведомственного обсуждения. Материалы были представлены для оценки в Министерство финансов Словакии.

Следующим этапом проекта станет подготовка межправительственного соглашения между Словакией и Швецией и его одобрение сторонами. К преимуществам приобретения ББМ в данном формате власти Словакии относят надежность поставки закупаемой техники и возможность более глубокого военного сотрудничества и углубления стратегического партнерства.

Общая расчетная стоимость приобретения бронемашин, включая предполагаемые затраты на инфраструктуру, составляет около 1,688 млрд. евро, включая НДС. Основным субподрядчиком BAE Systems Hagglunds выступит государственная компания ZTS-SPECIБL, а в долгосрочной перспективе выгоду от проекта получат и другие словацкие государственные и частные компании.

ББМ разработки BAE Systems Hagglunds постепенно заменят устаревшую бронетехнику, состоящую на вооружении Сухопутных войск Словакии. Наряду с бронированными машинами с колесной формулой 8x8, эта закупка станет важным шагом к созданию словацкой тяжелой механизированной бригады в соответствии с обязательствами страны перед НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года Министерство обороны Словакии объявило о начале процедуры выбора замены для устаревших БМП BVP-1, BVP-2 и BVP-M, БРМ BPsV "Сватава" и др. Предварительно, правительство Словакии выделило на закупку 152 новых БМП 1,7 млрд. евро (около 1,77 млрд. долл.).

Всего на первом этапе ВС Словакии намерены приобрести 152 бронемашины, из них 110 в боевом варианте, 15 машин управления, 9 разведывательных машин, 3 машины для групп с крупнокалиберными снайперскими винтовками (antimaterial rifle), 9 машин для групп гранатометчиков, 3 БРЭМ и 3 ремонтных машины. На втором этапе предполагается покупка 71 машины, включая 5 боевых машин, 10 БРЭМ, 9 ремонтных машин, 9 инженерных машин разминирования, 9 инженерных миноукладчиков, 9 машин инженерной поддержки и 20 ед. 120-мм самоходных минометов. Таким образом, всего будут приобретены 223 бронемашины.

Предполагается, что поставка первых боевых машин для испытаний будет выполнена в 2023-2024 гг. В период 2025-2028 гг. будут получены другие версии для испытаний и поставки в войска.

Новые гусеничные боевые бронированные машины должны войти в состав перспективной тяжелой механизированной бригады, которая должна быть сформирована в рамках обязательств Словакии перед союзниками по НАТО.

Министерство обороны Словацкой Республики направило приглашения подать заявки на поставку новой гусеничной ББМ в 33 страны. Предложения были представлены в январе 2022 года. В тендере приняли участие четыре претендента: BAE Systems Hagglunds c бронемашиной CV-90 (версии CV-9030 Mk.4 и CV-9035 Mk.4), General Dynamics European Land Systems Santa Barbara Sistemas с ББМ ASCOD, Rheinmetall с ББМ KF41 "Линкс" и Polish Armaments Group с прототипом БМП "Борсук". После предварительной оценки первые три ББМ были включены в короткий список и прошли дальнейшие испытания на базе Военно-технического испытательного института Загорье (Vojensky technicky skusobny ustav Zahorie – VTSU Zahorie). Затем специально созданная комиссия провела оценку представленных предложений и признала лучшей ББМ CV-9035 Mk.4 компании BAE Systems Hagglunds.