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ЦАМТО

Молдавия планирует модернизировать армию за счет закупок западного вооружения

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Военнослужащие Национальной армии Молдавии
Военнослужащие Национальной армии Молдавии.
Источник изображения: Мирослав Ротарь/РИА "Новости"

ЦАМТО, 29 июня. Молдавия планирует модернизировать армию и получить от западных партнеров средства ПВО, а также противотанковое вооружение.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа.

"У нас советское оборудование, подходящее более под стратегии XX века,.. поэтому еще в 2018 году в стратегию национальной обороны были вписаны планы по модернизации армии, чтобы была обеспечена ее мобильность, увеличена эффективность ведения стрельбы, обеспечена противотанковая защита и ПВО страны", – заявил В.Мижа в эфире телеканала TVR Moldova.

По его словам, у Молдавии нет военной промышленности, поэтому страна вынуждена обращаться за помощью к Западу.

"В условиях, когда бюджет Министерства обороны составляет около 50 млн. долл., внешняя помощь на 40 и 7 млн. евро является существенной. Нужно понимать, что помощь будет двусторонней – от стран, у которых есть военное производство", – добавил В.Мижа.

Как напоминает "РИА Новости", ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель.

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Страны
Великобритания
Молдавия
Россия
США
Проекты
NATO
Евросоюз
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