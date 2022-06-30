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ЦАМТО

ОАК выступает за тесную связь образования с потребностями промышленности

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Генеральный директор АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь
Генеральный директор АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.
Источник изображения: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

ЦАМТО, 29 июня. Генеральный директор ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех, вице-президент Союзмаша России Юрий Слюсарь выступил за тесную связь работы научно-исследовательских центров при вузах с прикладными задачами, которые решает машиностроительная промышленность.

Об этом он заявил в ходе выступления на прошедших 27 июня в Государственной Думе парламентских слушания по вопросам развития системы высшего образования в РФ.

Подчеркнув важность работы таких центров, глава ОАК выступил за то чтобы "студенческий, преподавательский, аспирантский состав привлечь в наши проекты и наши программы, познакомится с теми людьми, которые завтра будут работать в машиностроении".

В качестве положительного примера Юрий Слюсарь привел совместную работу ОАК и МАИ по проектам авиастроения. "У нас очень много различных программ, начиная от композитного крыла и заканчивая искусственным интеллектом", – сказал генеральный директор ОАК.

Юрий Слюсарь также рассказал об успешном опыте работы на базе Союзмаша советов по профессиональным квалификациям, отметив, что "мы ответственно вместе с нашими базовыми вузами отрабатываем все профессиональные стандарты, их количество растет, так как приходят новые проекты, новые технологии, новые сложные комплексы".

Глава ОАК также отметил важность дополнительного профессионального образования, подчеркнув, что "мы говорим сейчас о качестве выпускников, но мы должны говорить и о качестве знаний 30- и 40- и 50- и 60-летних специалистов, инженеров, конструкторов, руководителей, которые у нас работают, изменения диктуют необходимость постоянного обучения".

Глава ОАК выступил за проведение такого обучения на базе профильных вузов, при этом продуктивным, на его взгляд, может быть дистанционное обучение. Юрий Слюсарь отметил, что прохождение дополнительного профессионального образования, в частности, является одним из критериев при назначении сотрудников ОАК на более высокие должности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Компании
МАИ
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
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