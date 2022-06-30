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РИА Новости

Нарышкин расшифровал название подразделения нелегальной разведки СВР

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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Нарышкин рассказал, что означает буква С в названии подразделения нелегальной разведки СВР

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Управление "С", подразделение нелегальной разведки в составе Службы внешней разведки России, называется так от слова "специальный" в его прежнем наименовании почти 70-летней давности, рассказал в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

Накануне Управлению "С" СВР (нелегальная разведка) исполнилось сто лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека.

"После появления в марте 1954 года Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР были предприняты энергичные шаги по восстановлению утраченных к тому времени в силу ряда причин возможностей нелегальной разведки", - сказал Нарышкин. В соответствии с решением ЦК КПСС "О мерах по усилению разведывательной работы в органах государственной безопасности за границей" в Первом главном управлении КГБ приказом от 17 сентября 1954 года было образовано наделенное соответствующими функциями, силами и средствами Специальное управление (Спецуправление, СУ), добавил он.

"Таким образом, "С" расшифровывается просто как первая буква от слова "специальный", - пояснил Нарышкин. "Что касается современного наименования подразделения, которое всем известно как Управление "С", то можно констатировать, что 20 октября 1966 года упоминавшееся выше Спецуправление было переименовано в Управление "С" ПГУ КГБ при Совете министров СССР. При этом в среде оперсостава в неофициальной обстановке подразделение продолжают называть "спецуправлением", - добавил он. И литера "С" в названии подразделения осталась, будучи изначально связана со словом "специальный" в его прежнем наименовании, отметил директор СВР.

Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.

В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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