Войти
Интерфакс-АВН

Российские снайперы в Таджикистане "уничтожили" условного противника в горных условиях

798
0
0
Тренировка российских снайперов в Таджикистане
Тренировка российских снайперов в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Екатеринбург. 29 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Российские военнослужащие стрелковой роты снайперов 201-й военной базы в Таджикистане "уничтожили" одиночные цели условного противника в ходе проведения тактического учения в сложных горных условиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Военнослужащие методом проведения снайперских дуэлей отработали искусство уничтожения снайперов противника. Особое внимание уделялось вопросам индивидуальной подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения. В горных условиях снайперским парам для точного поражения мишени приходилось учитывать не только скорость бокового ветра, но и углы возвышения цели", - говорится в сообщении.

В ходе учений, обнаружив цель и определив установки для стрельбы, снайперы применяли тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до 1 км.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.11.2021
Путин внес в Думу соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
20.09.2021
Российские военные вернулись из Киргизии после учений ОДКБ
26.12.2019
В Новосибирске начались переговоры ШОС по учениям "Мирная миссия"
08.11.2019
Высший беспилотаж: военные впервые отработали действия ударных групп дронов
07.11.2019
Российские военные отработали оборону 201-й военной базы в Таджикистане
13.03.2019
Центральный военный округ получил семь истребителей-бомбардировщиков Су-34
27.10.2016
Тренировка ПВО семи стран СНГ с участием девяти тысяч военных завершена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 22:57
  • 28639
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 20:11
  • 27
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.06 06:25
  • 2
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 30.06 01:01
  • 4
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
  • 30.06 00:01
  • 16
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»