Российские снайперы в Таджикистане "уничтожили" условного противника в горных условиях

Екатеринбург. 29 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Российские военнослужащие стрелковой роты снайперов 201-й военной базы в Таджикистане "уничтожили" одиночные цели условного противника в ходе проведения тактического учения в сложных горных условиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Военнослужащие методом проведения снайперских дуэлей отработали искусство уничтожения снайперов противника. Особое внимание уделялось вопросам индивидуальной подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения. В горных условиях снайперским парам для точного поражения мишени приходилось учитывать не только скорость бокового ветра, но и углы возвышения цели", - говорится в сообщении.

В ходе учений, обнаружив цель и определив установки для стрельбы, снайперы применяли тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до 1 км.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.