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FXmakler отзывы: платит брокер или нет?

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В современном инвестиционном пространстве новички выбирают для себя первого брокера, а опытные онлайн-трейдеры меняют площадку в поисках лучших условий. И всегда есть риск столкнуться с аферистом. При этом практика показывает, что честных брокеров много, и подавляющее большинство из них, как, например, FXmakler, стремится к справедливым и прозрачным отношениям с клиентами. О таких онлайн-брокерах редко отзываются негативно, их имена не замешаны в громких скандалах, связанных с клиентскими депозитами. Они просто работают ежедневно и ежечасно над тем, чтобы инвестирование стало привычным занятием для каждого взрослого человека.

FXmakler отзывы

Отзывы о FXmakler

FXmakler совсем недавно приобрел известность в Восточной Европе, но его предложения уже позволили ему выделиться на фоне конкурентов. В последнее время в Рунете появляются все новые и новые отзывы о FXmakler. Немало отзывов о FXmakler можно найти на страницах соцсетей:

ВКонтакте

Одноклассники (https://ok.ru/group/70000000093162)

Medium (https://medium.com/@FXmakler/)

Blogspot (https://fxmakler.blogspot.com/2022/06/fxmakler.html)

Самое важное из отзывов о FXmakler:

  • Брокер успешно платит. Проблем с выполнением финансовых обязательств перед клиентами не наблюдается.
  • Заявки на вывод средств обрабатываются максимально быстро. Многие авторы отзывов о FXmakler утверждают, что получают деньги прямо в день обращения.
  • Трейдеры из РФ и близлежащих стран довольны наличием региональных платежных систем для пополнения депозитов и снятия прибыли. Кроме банковских карт и международных ЭПС к использованию доступны кошельки Qiwi и ЮMoney, а также криптовалюты.
  • Комиссий за пополнение / снятие средств нет.

Таким образом, из отзывов о FXmakler следует, что онлайн-брокер платит не только исправно, но и оперативно.

Лицензирование

Чтобы вести законную деятельность в Европе, FXmakler оформил лицензии сразу двух известных финансовых регуляторов. Это FCA (Великобритания) и CySEC (Кипр).

Известно, что они:

  • довольно жестко подходят к выдаче разрешительных документов;
  • после оформления лицензий осуществляют надзор за подконтрольными компаниями;
  • регулярно изучают отчеты и результаты аудиторских проверок;
  • контролируют наполнение страхового фонда на случай форс-мажорных обстоятельств.

В отзывах о FXmakler клиенты компании очень одобрительно оценивают стремление брокера работать в правовом поле.

Предложения

Из информации, представленной на сайте FXmakler, можно узнать:

  1. Для старта инвестирования любому желающему потребуется от 100 долларов США.
  2. С целью увеличения прибыли допускается использование кредитного плеча от 1:10 до 1:500.
  3. Торговые расходы очень низкие за счет плавающих спредов от 0.1 п. и отсутствия скрытых платежей.
  4. Минимальный объем сделки – 0.01 лота, что очень важно для грамотного риск-менеджмента.

Авторы отзывов о FXmakler утверждают, что информация, представленная на сайте, является правдивой.

Торговый терминал и исполнение приказов

Брокер предоставляет онлайн-трейдерам терминал собственной разработки. Он отличается мощность, быстродействием и стабильностью даже в пиковые периоды рыночной активности.

Терминал доступен в виде скачиваемой программы для стационарных компьютеров и ноутбуков, приложения для смартфонов / планшетов и веб-версии. Все программные продукты, по отзывам о FXmakler, отличаются функционалом, сопоставимым с сервисами TradingView. При этом для клиентов компании ПО бесплатно.

Терминал позволяет торговать множеством финансовых активов различных классов в рамках одного торгового счета. Общее количество финансовых инструментов — свыше 200, в том числе:

  • акции;
  • валютные пары;
  • фондовые индексы;
  • сельскохозяйственные товары;
  • нефть и газ;
  • металлы;
  • криптовалюты.

Из отзывов о FXmakler следует, что у пользователей платформы нет претензий к исполнению приказов. Котировки точны и обновляются несколько раз в секунду. Реквоты отсутствуют, а проскальзывания достаточно редки и не всегда причиняют ущерб трейдеру. Иногда на проскальзываниях можно даже заработать.

Техподдержка

Техподдержка FXmakler работает 24/5 через:

  • справочный центр, который содержит ответы на множество вопросов — от настройки аккаунта до списка актуальных свопов;
  • онлайн-чат, который запускается прямо с веб-платформы;
  • электронную почту;
  • форму обратной связи на сайте;
  • группы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Из отзывов о FXmakler можно сделать вывод, что самый оперативный способ связи — онлайн-чат. Именно таким образом быстрее всего решается любая проблема.

Дополнительные услуги

FXmakler, не являясь маркет-мейкером, получает прибыль за счет наценки на спред и комиссий с дополнительных сервисов. Поэтому для брокера очень важно расширять клиентскую базу, а не терять лояльных пользователей платформы.

Образование

Для повышения квалификации инвесторов FXmakler разработал отличную объемную образовательную программу. Авторы отзывов о FXmakler подтверждают, что программа реально позволяет приобрести необходимые знания и развить навыки в трейдинге.

Каждый пользователь платформы может расширить свой опыт, изучая основы Форекс, общие отраслевые термины, специфику различных финансовых инструментов, прибыльные стратегии, психологию трейдинга и многое другое.

Торговля по сигналам

Тем, у кого нет времени обучаться, команда FXmakler поставляет эффективные торговые сигналы. Сервис легко подключается персональным менеджером.

Согласно отзывам о FXmakler, при правильном применении сигналы способны принести инвестору от 90% в год.

Для активации услуги необходимо:

  1. Открыть учетную запись на онлайн-платформе FXmakler.
  2. Пополнить депозит.
  3. Обратиться с просьбой подключить сервис ТТ к личному помощнику.
  4. Сообщить удобное время и способ получения сигналов.

Открывать и закрывать сделки, руководствуясь рекомендациями, очень просто.

Заключение

Отзывы о FXmakler свидетельствуют, что это — чрезвычайно надежный, устоявшийся брокер с конкурентоспособными торговыми опциями. Он идеально подходит как начинающим, так и более опытным трейдерам и пользуется доверием инвестиционных сообществ разных стран мира. FXmakler существует более двадцати лет, имеет хорошую репутацию в отрасли, и что очень важно — стабильно выводит прибыль своих клиентов.

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Кредитование
Страны
Великобритания
Кипр
Россия
США
Проекты
Блокчейн
ИТ
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