Военкор «Известий» показал работу систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ

Антенны систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сейчас нацелены на борьбу с беспилотниками. Установки самостоятельно вычисляют вражеские дроны на расстоянии 150 км, передают их координаты, а дальше в бой вступает противовоздушная система обороны (ПВО), рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов в среду, 29 июня.

«Цель сбита, что за дрон пытался прорваться к позициям Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), предстоит выяснить разведчикам группировки «Отважные», — рассказал журналист.

На этом участке работает несколько систем РЭБ Центрального военного округа: одни подавляют сигнал беспилотных летательных аппаратов, другие создают радиопомехи для низколетящей авиации.

«Это последний разработанный комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Позволяет воздействовать на бортовые системы авиации противника, нарушая видимость, не позволяя наносить прицельные авиаудары, разведывать местоположение группировки наших войск и совершать диверсионные маневры на низкой высоте. При плотном взаимодействии с противовоздушными системами мы обнаруживаем, сообщаем координаты службам ПВО и уничтожаем противника», — рассказал командир роты с позывным Астра.

По его словам, активность радикалов в течение четырех месяцев уменьшалась и почти сошла на нет. Авиация противника показывается всё реже в зоне охвата российских радаров. На текущий момент цель военных РФ — низколетящие самолеты-штурмовики, которые пытаются обойти российские системы обнаружения. Но шансов никаких, так как эффективность почти 100%.

Снимать эту установку можно только внутри пункта управления. Она не только обнаруживает воздушные цели, но и глушит сотовую связь в радиусе 20 км, блокирует интернет на командных пунктах националистов Украины.

«Наша работа состоит в том, чтобы обнаружить авиацию противника. В случае появления цели в заданном квадрате, выясняем координаты, после чего производится подавление или сопровождение цели. Работа довольно-таки сложная, но персонал у нас обучен. Частенько ездим в командировки, опыт имеется уже. Для нас это не так сложно уже, как для новичков было», — рассказал начальник станции РЭБ с позывным Гвоздика.

На вооружении подразделений радиоэлектронной борьбы ВС РФ стоят установки, которые могут не только ослеплять, оглушать, сбивать с курса вражеские эскадрильи. Передовые системы могут влиять и на управление ракетами противника.

Ситуация на Украине и в Донбассе является, вероятно, первым примером масштабного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в боевых действиях, написал 23 июня американский журнал Popular Mechanics. По данным издания, в спецоперации по защите Донбасса принимают участие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей (КБЛА ИВЦ), «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

Ранее, 20 июня, сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой. В результате удара ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления БПЛА «Байрактар ТБ2» и два БПЛА этого комплекса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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