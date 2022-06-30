«Роскосмос» заявил о начале работы над российской миссией на Марс

Кратер Королева на Марсе находится за местным северным полярным кругом. Стенки кратера защищают водный лед от лучей Солнца, поэтому здесь скопилось не менее 2,2 триллиона тонн воды – и подобных мест на Марсе много.

Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По его словам, специалисты начали работу над проектом, не дожидаясь 15 июля. «Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в нынешней ситуации Европейский союз пойдет на совместную миссию в 2024 году», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что перелетный модуль марсианской миссии будет аналогом того, на котором в 2019 году космическая обсерватория «Спектр-РГ» отправилась в точку Лагранжа L2. Разработчики должны проанализировать, что из задела по посадочному модулю «Казачок» можно взять для реализации новой национальной миссии.

В марте Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года.