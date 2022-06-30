Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов

Нарышкин: российские разведчики-нелегалы ведут "тихую", но опасную борьбу с противником
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специфика работы российских разведчиков-нелегалов состоит, на первый взгляд, в тихом, но при этом опасном противостоянии лицом к лицу с противником, и цена их ошибки исключительно высока, рассказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он уточнил, что "в нелегальной разведке служат не только разведчики-нелегалы".
"Не раскрывая секрета, можно сказать, что помимо нелегальной разведки у нас имеются и другие, не менее важные структурные звенья, где самоотверженно трудятся настоящие профессионалы, также приносящие пользу родине", — добавил директор СВР.
Что касается сотрудников особого резерва, то это люди особенные, подчеркнул Нарышкин.
Управление "С" СВР 28 июня отметило вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.
В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.
В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.