Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов

Нарышкин: российские разведчики-нелегалы ведут "тихую", но опасную борьбу с противником

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специфика работы российских разведчиков-нелегалов состоит, на первый взгляд, в тихом, но при этом опасном противостоянии лицом к лицу с противником, и цена их ошибки исключительно высока, рассказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Очень хорошо, образно, охарактеризовал суть нелегальной разведки выдающийся разведчик-нелегал Дмитрий Александрович Быстролетов: "Разведчик идет к цели по лезвию остро отточенного ножа... Родина остается для него единственным звеном, на жизнь и смерть неразрывно связывающим его с прошлым и будущим", — сказал Нарышкин.

Он уточнил, что "в нелегальной разведке служат не только разведчики-нелегалы".

"Не раскрывая секрета, можно сказать, что помимо нелегальной разведки у нас имеются и другие, не менее важные структурные звенья, где самоотверженно трудятся настоящие профессионалы, также приносящие пользу родине", — добавил директор СВР.

Что касается сотрудников особого резерва, то это люди особенные, подчеркнул Нарышкин.

"И не только потому, что все они уникальные профессионалы, прошли перед приходом в профессию строгий отбор, обладают массой качеств, не свойственных другим людям. Они ведут свою "тихую войну" лицом к лицу с противником. И цена ошибки в их работе исключительно высока. В этом опасном противостоянии и риске коренится специфика их профессии", — пояснил он.

Управление "С" СВР 28 июня отметило вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.

В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.

В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.