Войти
РИА Новости

Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов

891
0
0
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Нарышкин: российские разведчики-нелегалы ведут "тихую", но опасную борьбу с противником

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специфика работы российских разведчиков-нелегалов состоит, на первый взгляд, в тихом, но при этом опасном противостоянии лицом к лицу с противником, и цена их ошибки исключительно высока, рассказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Очень хорошо, образно, охарактеризовал суть нелегальной разведки выдающийся разведчик-нелегал Дмитрий Александрович Быстролетов: "Разведчик идет к цели по лезвию остро отточенного ножа... Родина остается для него единственным звеном, на жизнь и смерть неразрывно связывающим его с прошлым и будущим", — сказал Нарышкин.

Он уточнил, что "в нелегальной разведке служат не только разведчики-нелегалы".

"Не раскрывая секрета, можно сказать, что помимо нелегальной разведки у нас имеются и другие, не менее важные структурные звенья, где самоотверженно трудятся настоящие профессионалы, также приносящие пользу родине", — добавил директор СВР.

Что касается сотрудников особого резерва, то это люди особенные, подчеркнул Нарышкин.

"И не только потому, что все они уникальные профессионалы, прошли перед приходом в профессию строгий отбор, обладают массой качеств, не свойственных другим людям. Они ведут свою "тихую войну" лицом к лицу с противником. И цена ошибки в их работе исключительно высока. В этом опасном противостоянии и риске коренится специфика их профессии", — пояснил он.

Управление "С" СВР 28 июня отметило вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.

В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.

В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
Похожие новости
29.06.2022
Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами
04.03.2022
Нарышкин: для России нынешняя ситуация не "холодная", а вполне "горячая" война с Западом
18.10.2021
Россию продолжают обвинять в лучевых атаках
04.11.2020
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире
29.10.2020
The Times (Великобритания): Россия намекает, что может отправить войска в Белоруссию для «противодействия силам НАТО»
25.11.2019
Нарышкин оценил взаимодействие спецслужб России и Турции
15.09.2008
Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам развития Вооружённых Сил России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 22:57
  • 28639
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 20:11
  • 27
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.06 06:25
  • 2
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 30.06 01:01
  • 4
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
  • 30.06 00:01
  • 16
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»