В украинском вопросе Россию поддержали бывшие колонии. Это пощечина Западу

События на Украине дали новый облик Движению неприсоединения

Россия оказалась отнюдь не одинокой, когда Запад попробовал "исключить" ее из мировой экономики за операцию на Украине, с сожалением пишет автор французского журнала "Пуэн". С удивлением Запад обнаружил, что его не поддерживают его же собственные бывшие колонии. Многие из них — бывшие члены Движения неприсоединения.

Многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, сближаются с Россией. Это представляет большую опасность для западных демократий.

Военный конфликт на Украине знаменует собой возвращение войны в Европу и открытую конфронтацию между демократиями и авторитарными империями. Этот конфликт разбудило Запад, который мобилизовался, чтобы поддержать Украину, ввести санкции в отношении России и начать широкомасштабное перевооружение через НАТО. Больше того, прежде формально нейтральные Швеция и Финляндия после множества совместных учений теперь уже и формально потянулись в НАТО. Но ответом на стопроцентную сплоченность демократий Запада стало такое же упорное неприсоединение Юга, явно стремящегося подчеркнуть: мои пути с Западом разошлись.

На фоне новой холодной войны, начавшейся между демократиями и Россией Владимира Путина, поддерживаемой Китаем Си Цзиньпина, развивающиеся страны — даже когда у них есть свои демократические институты — отказались принять чью-либо сторону. По их мнению, речь идет прежде всего о европейском конфликте. И это несмотря на то, что его последствия затрагивают весь мир.

Как и Индия, все они воздержались от осуждения России при голосовании в ООН и предпочли не применять санкции против Москвы. Эту позицию разделяет и Турция, несмотря на ее членство в НАТО. Все эти страны вдруг повернулись к дипломатии по схеме "любая трансакция — лишь бы с моих интересах", заботясь прежде всего о своей выгоде. Например, Саудовская Аравия сопротивлялась давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Индия и Индонезия приостановили свои экспортные поставки (пшеница и сахар — в первом случае, пальмовое масло — во втором), чтобы обеспечить едой прежде всего свое население. Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России, а не с опустошением Украины и закрытием Москвой портов на Черном море.

Таким образом, неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран.

Ось Москва-Пекин

Империалистические действия России против Украины воспринимаются на Западе как прямое нарушение принципа национального суверенитета и невмешательства, осуществленное во имя имперских фантазий. Запад пытается всем напомнить, что за суверенитет и невмешательство выступали лидеры Движения неприсоединения. (На бывшем колониальном Юге не очень впечатляются этими напоминаниями, потому что лидер Движения неприсоединения, а именно покойная Югославия стала той страной, которую Запад сокрушил первой же после распада Советского Союза — прим. ИноСМИ.) Мы кричим на весь мир, что Москва также несет прямую ответственность за энергетический и продовольственный кризис, дестабилизирующий многие бедные страны Африки и Ближнего Востока. Это привело к резкому скачку инфляции, каковой скачок подрывает мировую экономику, снижает экономический рост стран Юга в лучшем случае до 3,4% в 2022 году. Больше того, этот скачок вызывает угрозу стагфляции, что подобно финансовому кризису для многих из них.

И все равно развивающиеся страны склоняются в пользу оси Москва-Пекин и относятся с пониманием к российским заявлениям, которые, вопреки фактам, объясняют причину начала военной операции продолжавшимся тридцать лет расширением НАТО. А гуманитарный кризис — западными санкциями. Сохраняя ненависть к колониальной эпохе, страны Юга единодушно считают, что необходимо поставить под сомнение международную систему, слишком благоприятную для США, и построить постзападный мир, в том числе путем создания сфер влияния. Они критикуют Запад за измену его собственным ценностям и за его политику двойных стандартов. Они занимают единую позицию по поводу культа сильных мужчин и национальной самобытности. Этот мачистский культ объединяет Владимира Путина, Си Цзиньпина, Нарендру Моди, Жаира Болсонару, Реджепа Тайипа Эрдогана и принца Мухаммеда бен Салмана.

Конфликт на Украине, высветив все трансформации в мире XXI века, привел к изменению характера и статуса неприсоединившегося Юга. Эти страны становятся самостоятельными геополитическими игроками, роль которых становится все более заметной. Движение неприсоединения зародилось в городе Бандунге в 1955 году как движение мировой периферии, отстаивающей свои права перед лицом сверхдержав времен холодной войны. А отстаивать права тогда периферии было трудно: сверхдержавы тогда составляли ядро международной системы. Но уже нефтяные потрясения начала 1970-х годов дали возможность утвердить могущество производителей энергии и сырья перед лицом стран-потребителей. Эпидемия COVID-19, а затем украинский конфликт способствовали появлению нового Юга, который политически самоутверждается. Этот Юг заявляет о своей стратегической автономии и намерен влиять на решение глобальных проблем, будь то безопасность, здравоохранение, торговля, производство товаров первой необходимости (особенно лекарства и вакцины) или борьба с глобальным потеплением. Он стремится стать сердцем мира XXI века, периферией которого станет Север.

Главный тревожный звонок для демократий

Подъем неприсоединившихся стран является прямым следствием их экономического взлета. Вдруг выяснилось, что главными бенефициарами глобализации стали именно "возникающие рынки", то есть бывшие развивающиеся страны. Глобализация сократила разрыв в благосостоянии между Севером и Югом более чем на треть, сделав так, что сегодня на Юг приходится 52% мирового ВВП. Торговля между неприсоединившимися странами является наиболее динамичным компонентом торговли, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В то время, когда глобализация трещит по швам, развивающиеся страны продемонстрировали свое умение противостоять различным кризисам. Они адаптируются к "новой изоляции", диверсифицируя и расширяя местное производство.

Одновременно страны Запада утратили контроль за миропорядком в результате ряда проигранных войн (от Афганистана до недавних неудачных действий Франции в странах к югу от Сахары — Мали и т.д.). Капитализм на Западе стал еще жестче и экономнее после кризиса 2008 года, Запад показал неспособность обеспечить защиту своего населения во время пандемии. Таким образом, отступление США и бессилие Европы создали стратегическую пустоту, которую стали заполнять авторитарные империи, легко находящие общий язык со странами Юга. Все вместе они не только освободились от зависимости от Запада, но и становятся все более враждебными ему.

Поддержка, оказанная неприсоединившимися странами России в вопросе спецоперации на Украине является важным предупреждением для демократий. Оказывается, все мы, свободные страны, находимся под прицелом авторитарных империй. В век, когда история становится все более всеобщей, в век подлинно многополярного мира Запад не может потерять Юг, если только не боится подвергнуть себя большой опасности. Поэтому демократические государства должны включить в свою стратегию реагирования на ось Пекин-Москва открытость по отношению к развивающимся странам. Нам нужно показать этим странам незамедлительную реакцию на их продовольственные трудности, посочувствовать их чрезвычайной в гуманитарном плане ситуации. Нужно обещать им решительную поддержку их развития, обновленный многосторонний подход для решения мировых проблем. Нужно провести в их глазах реабилитацию демократических ценностей и институтов. Пусть они плохо сочетаются с реалиями сегодняшнего Запада. Пока их не перехватили другие страны, эти ценности все еще остаются самым надежным способом надежно гарантировать человеческое достоинство.

Николя Бавере (Nicolas Baverez)