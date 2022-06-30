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РИА Новости

В России запретили переделку оружия

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Пистолет
Пистолет.
Источник изображения: © Depositphotos / friday

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России запретили переделку оружия, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня.

Ранее по закону переделка оружия не была запрещена, а в нормативных документах не было самого термина. Изменения в законодательство его вводят.

"Переделка оружия — замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия", — говорится в документе.

Этот же документ запрещает переделку оружия.

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Страны
Россия
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