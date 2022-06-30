США ввели санкции против ФСБ России

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. США вводят санкции в отношении Федеральной службы безопасности России, сообщил американский Госдеп.
В ведомстве считают, что российская спецслужба якобы проводит "фильтрацию" граждан Украины и организовывает "фильтрационные лагеря".
Также утверждается, что ФСБ "проводила многочасовые жесткие допросы гражданских лиц, в том числе допросы с избиением".
РИА Новости отмечает, что в результате введенных санкций вся собственность и активы ФСБ в случае их обнаружения в США будут заблокированы или конфискованы.
Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются.
Запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым лицам и организациям из американского санкционного списка.
Ранее радио Sputnik сообщало, что США запретили ввоз в страну российского золота.