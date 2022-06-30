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РИА Новости

США ввели санкции против ФСБ России

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / ФСБ РФ

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. США вводят санкции в отношении Федеральной службы безопасности России, сообщил американский Госдеп.

"С начала дальнейшего полномасштабного вторжения России в Украину достоверные сообщения указывали на то, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) совершала нарушения прав человека в отношении граждан Украины", – говорится в комментарии Госдепа.

В ведомстве считают, что российская спецслужба якобы проводит "фильтрацию" граждан Украины и организовывает "фильтрационные лагеря".

Также утверждается, что ФСБ "проводила многочасовые жесткие допросы гражданских лиц, в том числе допросы с избиением".

РИА Новости отмечает, что в результате введенных санкций вся собственность и активы ФСБ в случае их обнаружения в США будут заблокированы или конфискованы.

Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются.

Запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым лицам и организациям из американского санкционного списка.

Ранее радио Sputnik сообщало, что США запретили ввоз в страну российского золота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
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