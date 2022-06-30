Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе.

Канцелярия финского президента Ниинистё: Турции согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО, сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.

Ранее в Мадриде в преддверии саммита Североатлантического альянса Саули Ниинистё встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Консультации прошли при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"В результате этой встречи министры иностранных дел наших стран подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО", – приводит РИА Новости фрагмент заявления канцелярии Ниинистё.

Конкретные шаги по вступлению североевропейских стран в НАТО до конца месяца согласуют с союзниками по блоку, но теперь "решение неизбежно", добавили в канцелярии финского лидера.

В свою очередь в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана добавили, Хельсинки и Стокгольм обязуются сотрудничать с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом и не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию под руководством исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

По итогам переговоров в Мадриде стороны также договорились отказаться от политики эмбарго на продукцию турецкого ВПК.

Для этого Швеция и Финляндия изменят национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и в области оборонной промышленности.

В частности, три страны будут сотрудничать в вопросах депортации и экстрадиции подозреваемых в терроризме.

На пресс-конференции после консультаций Йенс Столтенберг заявил, что процесс расширения альянса разблокирован и в среду лидеры стран НАТО официально примут решение пригласить Швецию и Финляндию присоединиться к блоку.

"То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории", – сказал Столтенберг.

Финляндия и Швеция 18 мая передали в секретариат НАТО свои заявки на присоединение к альянсу. Анкара блокировала начало процесса их рассмотрения.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит вступление в блок стран, в чьи заверения по поводу связей с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана не может поверить.

Ранее радио Sputnik сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался гарантировать быстрое вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.