Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Канцелярия финского президента Ниинистё: Турции согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО, сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.
Ранее в Мадриде в преддверии саммита Североатлантического альянса Саули Ниинистё встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
Консультации прошли при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Конкретные шаги по вступлению североевропейских стран в НАТО до конца месяца согласуют с союзниками по блоку, но теперь "решение неизбежно", добавили в канцелярии финского лидера.
В свою очередь в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана добавили, Хельсинки и Стокгольм обязуются сотрудничать с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом и не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию под руководством исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).
По итогам переговоров в Мадриде стороны также договорились отказаться от политики эмбарго на продукцию турецкого ВПК.
Для этого Швеция и Финляндия изменят национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и в области оборонной промышленности.
В частности, три страны будут сотрудничать в вопросах депортации и экстрадиции подозреваемых в терроризме.
На пресс-конференции после консультаций Йенс Столтенберг заявил, что процесс расширения альянса разблокирован и в среду лидеры стран НАТО официально примут решение пригласить Швецию и Финляндию присоединиться к блоку.
Финляндия и Швеция 18 мая передали в секретариат НАТО свои заявки на присоединение к альянсу. Анкара блокировала начало процесса их рассмотрения.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит вступление в блок стран, в чьи заверения по поводу связей с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана не может поверить.
Ранее радио Sputnik сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался гарантировать быстрое вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.