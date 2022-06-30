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США внесли в санкционный список председателя НТС «Роскосмоса»

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Юрий Коптев
Юрий Коптев.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

США внесли в санкционный список председателя Научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрия Коптева, рассказал в своем Telegram-канале глава пресс-службы российской госкорпорации Дмитрий Струговец.

«Это благодарность американских "коллег" за программу "Мир-Шаттл" (которая спасла безумно дорогой, ненужный и опасный для экипажа шаттл от преждевременного закрытия), за спасение дорогого проекта станции "Фридом", переродившегося с участием России в проект Международной космической станции и вызвавшего преждевременное сведение с орбиты российской станции "Мир"», — написал он.

Струговец также напомнил, что «Роскосмос» делился с учеными их США опытом и технологиями длительного пребывания в космосе, но несмотря на это они решили ввести санкции против Коптева.

Ранее стало известно, что в мире появилась седьмая космическая держава. Ею стала Южная Корея, которой на ракете собственной разработки впервые удалось запустить спутники в космос.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Компании
Роскосмос
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