«Добровольно в армию США здоровый человек не пойдет»

Военный эксперт Шурыгин объяснил, почему у Пентагона появились проблемы с рекрутами

Телеканал NBC News, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о нехватке рекрутов для американской армии. По данным журналистов, в вооруженных силах США «существует сильнейший дефицит с набором военнослужащих, которого не было за последние 50 лет». «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась, в чем причина этой проблемы.

Численность армии США составляет 1,4 млн человек, а мобилизационный ресурс, по данным из открытых источников, оценивается в 56 млн потенциальных защитников американского отечества. Это больше, чем у России, в которой армия меньше миллиона, а резерв составляет 30 млн человек.

«В Пентагоне сейчас серьезно озабочены как проблемой набора новых рекрутов, так и качеством их подготовки. Вероятно, потребуется новая рекламная кампания военной службы», - отмечается в сюжете NBC News.

По сведениям телеканала, потребности Минобороны США по состоянию на июнь нынешнего года удовлетворены лишь на 40% от общего плана на весь «вербовочный год», который официально завершится 30 сентября. Это крайне низкий показатель, который обернется нехваткой личного состава через несколько лет. Контракт в армии США заключается на срок от двух до шести лет

«За такие показатели во время призыва, менее 50% процентов от потребности, меня бы просто уволили с должности! - заявил «Газете.Ru» бывший военком Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев. - Да, и у нас были провальные призывные кампании в начале 1990-х годов, когда престиж службы в российской армии был крайне низким. Но чтобы менее половины - такого никогда не было».

Член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов считает, что сравнивать российскую и американскую армию в этом смысле не вполне корректно. Тем не менее, отметил эксперт, это «очень тревожный сигнал для Пентагона».

«В американской армии контрактная система комплектования. Там с 1973 года отказались от призыва и полностью перешли на комплектование на контрактной основе. Серьезных проблем с набором рекрутов ранее не возникало», - заявил Белоусов.

Эксперт полагает, что на настроения потенциальных военнослужащих повлияли военные кампании в Ираке, Сирии и особенно - в Афганистане.

«Война в Ираке - это минус как минимум 5 тыс. американских военных. Но главное - Афганистан. Там США за все время официально потеряли 3006 военнослужащих убитыми и свыше 8800 военнослужащих ранеными. Но они в августе прошлого года оттуда бежали. Надлом произошел тогда. Все хотят быть в составе побеждающей армии, никто не хочет быть в числе бегущих. Рекруты также с меньшей охотой выражают желание идти в пункты набора на контрактную службу, в том числе из-за угрозы состоянию здоровья в ходе участия в боевых действиях. В числе причин часто называется нежелание американских мужчин и женщин оказаться в зоне вооруженного конфликта с Россией или Китаем», - сказал Белусов.

При этом, как отмечают аналитики американской компании Stratfor, специализирующейся на военно-политических исследованиях, снижение количества добровольцев, готовых служить в армии США, связано и с тем, что «лишь 23% потенциальных рекрутов соответствуют стандартам американской армии».

«У тех, кто обращается на пункты вербовки, фиксируют лишний вес, проблемы с наркотиками и алкоголем. Кроме того, потенциальные рекруты часто страдают диабетом, болезнями сердца, болезнями опорно-двигательной системой. Часто также эти люди раньше нарушали закон», - отмечается в отчете Stratfor.

«Американцы сделали ставку именно на профессиональную армию и получили закономерный результат, когда численность добровольцев упала из-за возникших проблем как в обществе, так и в самих вооруженных силах страны. Подобный метод комплектования более приемлем для побеждающей армии. Прелести военной службы расписываются конторами по найму и отчасти даже совпадают с ожиданиями поездить по миру за счет оборонного бюджета. Позволяют, например, заработать денег на университет без риска. Сейчас добровольно в армию США здоровый человек без проблем с законом не пойдет. Человека, у которого все хорошо, перспектива оказаться в качестве мишени не особо радует», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Виктор Сокирко