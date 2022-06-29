Профессии Ростеха: инженер-конструктор авиадвигателей

Ростех сегодня объединяет более 800 научных и производственных организаций самых разных направлений. На предприятиях Корпорации работают без малого 600 тыс. сотрудников, среди которых есть представители интересных, а порой и просто уникальных профессий. Мы уже рассказывали об испытателях оружия, промышленных дизайнерах, маркшейдерах, криптографах и других специальностях.

Герой сегодняшнего выпуска – инженер-конструктор авиадвигателей. О своем опыте и нюансах профессии рассказывает Георгий Гогаев, ведущий конструктор по изделиям АЛ-41Ф-1С и АЛ-31ФП ОКБ им. А. Люльки − филиала ОДК-УМПО, лауреат конкурса «Инженер года-2021» в номинации «Авиация и космонавтика (Инновационные технологии)».

− Георгий, расскажите, почему вы выбрали специальность конструктора? Какое получили образование? Сколько лет учились?

− Как и большинство выпускников школ, я точно не знал, куда хочу поступать и с каким направлением связать свою жизнь. Поэтому выбор факультета авиационных двигателей и энергетических установок Московского авиационного института можно назвать случайным.

Но с третьего курса, когда начались специальные предметы, учеба стала стремительно увлекать. Сейчас с уверенностью могу сказать, что люблю свою профессию. Если бы вернулся назад, в момент окончания школы, повторил бы свой выбор.

В МАИ по программе специалитета я учился 5,5 лет, после института прошел срочную службу в так называемой научной роте ВВС, базирующейся в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), а затем окончил аспирантуру МАИ.

− Какие знания и опыт нужны в вашей профессии? Какие навыки и умения самые важные для конструктора?

− На мой взгляд, самое главное для развития и реализации молодого конструктора − это ответственность, упорство и увлеченность делом. Хотел бы отметить, что у ОКБ им. А. Люльки существует целевая программа сотрудничества с МАИ по подготовке студентов. Благодаря ей я смог уже на третьем курсе устроиться сюда на работу по совместительству. Здесь я получил много практических знаний. Программа позволила приобрести опыт, который стал надежной базой для дальнейшего развития конструкторских компетенций − уже после окончания вуза и трудоустройства в ОКБ в качестве сотрудника.

− В чем заключается специфика вашей работы?

− В последние несколько лет я занимался анализом особенностей эксплуатации двигателей высокоманевренных боевых летательных аппаратов для последующей разработки методики контроля выработки ресурса, учитывающей индивидуальные особенности эксплуатации каждого двигателя.

Я очень благодарен своим наставникам из управления прочности ОКБ им. А. Люльки и своему научному руководителю, генеральному конструктору − директору ОКБ им. А. Люльки Евгению Марчукову, которые вложили свои силы и время в мое обучение. Это позволило мне определиться с направлением работы.

Двигатель АЛ-41Ф-1С

− Какими профессиональными достижениями вы гордитесь?

− Наиболее ценными наградами, которые подчеркивают значимость моего труда, считаю премию Правительства Москвы и Национальную премию «Золотая идея». Первая была получена в номинации «Авиационная и космическая техника» за работу «Методика контроля выработки ресурса основных деталей газотурбинных двигателей высокоманевренных боевых ЛА по малоцикловой усталости с учетом полетных условий». Использование методики позволит сократить затраты в эксплуатации и повысить уровень боеготовности парка техники ВКС Минобороны РФ. А национальная премия «Золотая идея» получена за личный вклад в разработку программных комплексов контроля параметров нагружения и анализа эксплуатационной информации авиационных газотурбинных двигателей. Результаты этого исследования применяются в работе ОКБ над перспективными авиационными двигателями.

− Каковы ваши дальнейшие карьерные планы?

− Планирую развивать свои профессиональные навыки и умения, а также продолжить работу в научной сфере.

− Каковы, по вашему мнению, перспективы профессии инженера-конструктора?

− Во все времена основными преимуществами профессии инженера были гибкость и универсальность. Много примеров, когда люди данной профессии успешно переходили в смежные направления, также немало примеров, когда инженеры добивались признания, кардинально изменив сферу работы. Поэтому важно не бояться мечтать, а самое главное − не бояться действовать.