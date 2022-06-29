Войти
Ростех

Профессии Ростеха: инженер-конструктор авиадвигателей

934
0
0

Ростех сегодня объединяет более 800 научных и производственных организаций самых разных направлений. На предприятиях Корпорации работают без малого 600 тыс. сотрудников, среди которых есть представители интересных, а порой и просто уникальных профессий. Мы уже рассказывали об испытателях оружия, промышленных дизайнерах, маркшейдерах, криптографах и других специальностях.

Герой сегодняшнего выпуска – инженер-конструктор авиадвигателей. О своем опыте и нюансах профессии рассказывает Георгий Гогаев, ведущий конструктор по изделиям АЛ-41Ф-1С и АЛ-31ФП ОКБ им. А. Люльки − филиала ОДК-УМПО, лауреат конкурса «Инженер года-2021» в номинации «Авиация и космонавтика (Инновационные технологии)».

− Георгий, расскажите, почему вы выбрали специальность конструктора? Какое получили образование? Сколько лет учились?

− Как и большинство выпускников школ, я точно не знал, куда хочу поступать и с каким направлением связать свою жизнь. Поэтому выбор факультета авиационных двигателей и энергетических установок Московского авиационного института можно назвать случайным.

Но с третьего курса, когда начались специальные предметы, учеба стала стремительно увлекать. Сейчас с уверенностью могу сказать, что люблю свою профессию. Если бы вернулся назад, в момент окончания школы, повторил бы свой выбор.

В МАИ по программе специалитета я учился 5,5 лет, после института прошел срочную службу в так называемой научной роте ВВС, базирующейся в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), а затем окончил аспирантуру МАИ.

− Какие знания и опыт нужны в вашей профессии? Какие навыки и умения самые важные для конструктора?

− На мой взгляд, самое главное для развития и реализации молодого конструктора − это ответственность, упорство и увлеченность делом. Хотел бы отметить, что у ОКБ им. А. Люльки существует целевая программа сотрудничества с МАИ по подготовке студентов. Благодаря ей я смог уже на третьем курсе устроиться сюда на работу по совместительству. Здесь я получил много практических знаний. Программа позволила приобрести опыт, который стал надежной базой для дальнейшего развития конструкторских компетенций − уже после окончания вуза и трудоустройства в ОКБ в качестве сотрудника.

− В чем заключается специфика вашей работы?

− В последние несколько лет я занимался анализом особенностей эксплуатации двигателей высокоманевренных боевых летательных аппаратов для последующей разработки методики контроля выработки ресурса, учитывающей индивидуальные особенности эксплуатации каждого двигателя.

Я очень благодарен своим наставникам из управления прочности ОКБ им. А. Люльки и своему научному руководителю, генеральному конструктору − директору ОКБ им. А. Люльки Евгению Марчукову, которые вложили свои силы и время в мое обучение. Это позволило мне определиться с направлением работы.

Двигатель АЛ-41Ф-1С

− Какими профессиональными достижениями вы гордитесь?

− Наиболее ценными наградами, которые подчеркивают значимость моего труда, считаю премию Правительства Москвы и Национальную премию «Золотая идея». Первая была получена в номинации «Авиационная и космическая техника» за работу «Методика контроля выработки ресурса основных деталей газотурбинных двигателей высокоманевренных боевых ЛА по малоцикловой усталости с учетом полетных условий». Использование методики позволит сократить затраты в эксплуатации и повысить уровень боеготовности парка техники ВКС Минобороны РФ. А национальная премия «Золотая идея» получена за личный вклад в разработку программных комплексов контроля параметров нагружения и анализа эксплуатационной информации авиационных газотурбинных двигателей. Результаты этого исследования применяются в работе ОКБ над перспективными авиационными двигателями.

− Каковы ваши дальнейшие карьерные планы?

− Планирую развивать свои профессиональные навыки и умения, а также продолжить работу в научной сфере.

− Каковы, по вашему мнению, перспективы профессии инженера-конструктора?

− Во все времена основными преимуществами профессии инженера были гибкость и универсальность. Много примеров, когда люди данной профессии успешно переходили в смежные направления, также немало примеров, когда инженеры добивались признания, кардинально изменив сферу работы. Поэтому важно не бояться мечтать, а самое главное − не бояться действовать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
АЛ-41Ф
Компании
МАИ
Минoбороны РФ
Ростех
Похожие новости
02.02.2021
Интерес к Су-57 и МС-21. Ростех — об оружейных "бестселлерах" России на Aero India 2021
12.02.2020
Какую российскую авиатехнику покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона
13.02.2014
Су-35, истребитель на грани двух поколений
03.05.2012
"Двигатели - 2012"
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
10.08.2007
АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА СОЗДАНИЯ БЕСТСЕЛЛЕРА АЛ-31. У РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ СОЗДАТЬ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 21:58
  • 28458
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 18:00
  • 13
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 29.06 17:53
  • 4
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»
  • 29.06 16:41
  • 1
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 29.06 16:30
  • 1
«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге
  • 29.06 16:23
  • 2
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
  • 29.06 16:18
  • 3
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 29.06 16:13
  • 2
«Роскосмос» опубликовал координаты «Центров принятия решений» в Европе и США на фоне стартовавшего в Мадриде саммита НАТО
  • 29.06 15:37
  • 1
Бомбардировщики Китая с гиперзвуковыми ракетами пролетели вблизи Японии - СМИ
  • 29.06 15:03
  • 462
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.06 14:15
  • 14
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 13:11
  • 3
США ввели санкции против псковских десантников