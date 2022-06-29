Ростех внедрил новую технологию изготовления деталей морских двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха освоила новую технологию изготовления деталей морских газотурбинных двигателей. Решение позволит увеличить КПД и ресурс силовых установок.

Детали и агрегаты современных двигателей обладают сложной внутренней структурой в виде сот. Преимущество таких деталей перед монолитными элементами силовых установок в меньшем весе при сохранении необходимых прочностных характеристик.

Новая технология позволяет заполнять ячейки сот внутри деталей специальным уплотнителем из отечественных материалов. Материал изготавливается методом пайки-спеканием. Его уникальная особенность – он не крошится при обработке, что особенно важно при изготовлении сложных узлов.

«Сотовые вставки относятся к «горячей» части газотурбинного двигателя, к которой предъявляются очень высокие прочностные требования. Решение позволяет изготавливать детали, которые отличаются повышенной стойкостью к высоким температурам и износу в процессе эксплуатации. Это позволит увеличить ресурс, а также повысить КПД силовых установок. Технология уже опробована на одном из двигателей, который поставлен заказчику для дальнейшей эксплуатации», – рассказали в Объединенной двигателестроительной корпорации.

Новый способ изготовления морских газотурбинных двигателей может быть использован в ремонте установок как российского, так и иностранного производства. Технология внедрена специалистами рыбинского «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.