"Калашников" не откажется от ружей, подпадающих под ужесточение закона "Об оружии"

На прилавках магазинов такое оружие могут заменить изделия, предназначенные для калибров 12 мм, 16 мм и 20 мм, отметили в корпорации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") после изменений в законодательство адаптирует под них линейку гладкоствольного оружия со сверловкой "ланкастер" и "парадокс", но не будет отказываться от его производства. Об этом ТАСС сообщили в компании.

29 июня в силу вступают поправки в закон "Об оружии", содержащие, в частности, дополнительные ограничения в отношении оружия со сверловкой "Ланкастер" и "Парадокс". Приобрести его можно будет после пяти лет владения гладкоствольным оружием.

"Несмотря на то, что введенные изменения законодательства очень сильно влияют на то, какой тип гладкоствольного изделия гражданин купит в качестве первого оружия, мы, как производитель, не видим необходимости полностью отказываться от производства оружия под патроны 345TK, 366TKM и будем адаптировать нашу линейку гладкоствольных ружей TG2 и TR9 в соответствии с вступившими изменениями законодательства", - отметили в "Калашникове", добавив, что на прилавках магазинов такое оружие могут заменить изделия, предназначенные для калибров 12 мм, 16 мм и 20 мм.

Поправки в закон "Об оружии" были приняты летом 2021 года. В него было добавлено положение о запрете продажи охотничьего оружия гражданам, не достигшим 21 года, введены дополнительные ограничения в отношении полуавтоматического оружия, а также оружия со сверловкой "Ланкастер" и "Парадокс", введены повышенные меры ответственности.