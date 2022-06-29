В России повысили эффективность ледовой разведки за счет беспилотников и нейросетей

Технология позволяет в режиме реального времени оценивать ситуацию в радиусе 100 км, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские специалисты разработали технологию ледовой разведки с помощью беспилотника и нейросетей, позволяющую в режиме реального времени оценивать ситуацию в радиусе 100 км. Новый поход до 20 раз экономичнее традиционных способов разведки с помощью авиации, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Комплекс ледовой разведки предполагает запуск с палубы ледокола беспилотника, оснащенного радарами. Он в режиме реального времени передает информацию на пульт, который обрабатывает изображения. Программа оценивает такие параметры как возраст, толщина, сжатие льда и другие характеристики. Нейросети в ее основе способны не только информировать капитана о характеристиках льда, но и прогнозировать изменение обстановки на несколько часов вперед, предлагая оптимальный маршрут.

"В сравнении с традиционной авиационной разведкой комплекс позволяет более оперативно получать данные и требует до 20 раз меньшего объема финансовых затрат. При этом беспилотник может работать в условиях облачности. В отличие от метода спутниковой разведки, новый подход предполагает независимость от спутниковых систем, доступ к зарубежному сегменту которых в будущем может быть органичен, а также [обеспечивает] высокую скорость получения изображений и детализацию до 30 см", - уточнили ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ.

Разработанный в МФТИ беспилотник может держаться в воздухе более четырех часов и брать на борт полезную нагрузку до 15 кг. По информации авторов, радиус его перемещений может достигать 100 км.

"Элементы комплекса были неоднократно испытаны в арктических условиях, в настоящее время идет работа по приданию комплексу окончательного облика и отработке в реальных условиях эксплуатации. Ожидается, что первые его модели появятся на российских ледоколах в 2024 году", - также отметили представители Платформы НТИ.