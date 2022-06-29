В Белом доме уже не верят, что Украина "вернет" себе территории

Чиновники Байдена в частном порядке усомнились, что Украина сможет отвоевать свою территорию целиком

В кулуарах Белого дома звучат разговоры о том, что Украине придется смириться с территориальными потерями в конфликте с Россией, сообщает сайт CNN. По информации телеканала, беспокойство разделяет не вся администрация Джо Байдена, однако пессимистические настроения очевидны.

Наташа Бертранд (Natasha Bertrand)

Чиновники Белого дома теряют уверенность, что Украина сможет вернуть все земли, отошедшие к России за последние четыре месяца конфликта, — даже с учетом более тяжелых и совершенных вооружений, которые готовят к отправке США и их союзники, сообщают осведомленные источники.

Советники президента Джо Байдена затеяли внутреннюю дискуссию о том, не пора ли президенту Владимиру Зеленскому изменить формулировку украинской "победы" с поправкой на необратимое сокращение ее территории — и если да, то насколько.

Чиновники подчеркнули, что из этой более пессимистической оценки отнюдь не следует, что США намерены давить на Украину, чтобы та пошла на территориальные уступки ради окончания боевых действий. Также есть надежда, что украинские силы смогут отвоевать значительные территории в ходе грядущего контрнаступления в конце этого года.

Один осведомленный помощник конгрессмена предположил, что сокращения украинской территории еще удастся избежать. "Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, во многом, если не полностью, зависит от того, насколько мы ее поддержим", — сказал он. Он также отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон посулил лишь восемь.

Беспокойство разделяет далеко не вся администрация: некоторые считают, что украинские силы вполне могут еще раз превзойти ожидания — как это было в первые дни конфликта. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан по-прежнему активно общается с украинскими коллегами и на прошлой неделе провел несколько часов, обсуждая дальнейшие шаги Киева с главнокомандующим Украины и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, сообщили осведомленные чиновники.

Пессимистические настроения совпали со встречами Байдена с союзниками в Европе, хотя американский президент, наоборот, пытается внушить им оптимизм насчет ситуации на театре боевых действий и сплотить их для дальнейшей поддержки Украины.

"Мы должны держаться вместе. Путин с самого начала рассчитывал, что НАТО и "Большая семерка" сломаются, а мы не рассыпались и не собираемся", — заявил Байден в воскресенье на саммите "Семерки" в Баварских Альпах.

На прошлой неделе администрация объявила, что предоставит Украине военную помощь еще на 450 миллионов долларов, включая дополнительные ракетные комплексы залпового огня, артиллерийские снаряды и патрульные катера. Ожидается также, что уже на этой неделе США объявят о закупке для украинских сил передовых систем противоракетной обороны NASAMS. В своей июньской статье Байден подчеркнул, что хочет помочь Украине одержать верх на поле боя, чтобы у Киева были козыри на переговорах с Россией.

Однако за последние несколько недель настроение изменилось: Украина оказалась не в силах отразить наступление России на Донбассе и несет ошеломляющие потери — вплоть до 100 солдат в день. Кроме того, украинские силы расходуют оборудование и боеприпасы настолько быстро, что Запад не успевает поставлять новые и обучать солдат работе с системами стандарта НАТО.

Один военный чиновник США и источник в западной разведке согласились, что Украина едва ли соберет достаточно сил, чтобы отвоевать у России утраченную территорию — особенно до конца года, как посулил в понедельник Зеленский. По их словам, масштабное контрнаступление возможно, но потребует поставок оружия и тщательной подготовки — к тому же у России тоже есть возможность пополнить силы, поэтому никаких гарантий нет.

"Многое зависит от того, сможет ли Украина отвоевать территорию хотя бы до линии 23 февраля, — считает эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман. — Предпосылки есть, но все будет зависеть от обстоятельств. Если Украина зайдет так далеко, она наверняка сможет взять и все остальное. В противном же случае ей наверняка придется пересмотреть, как лучше всего добиться победы".

Российские войска продвигаются вперед

На сегодняшний день российские силы контролируют более половины Донецкой области на востоке Украины, заявил в четверг глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В пятницу после нескольких недель кровопролитных боев украинские силы отступили из ключевого города Северодонецка.

На прошлой неделе российские войска также захватили территорию вокруг Лисичанска — последнего подконтрольного Украине города на востоке Луганской области. Украинские военачальники постепенно свыкаются с перспективой, что им, возможно, придется отступить и из этого района, чтобы защитить территорию дальше на запад.

Тем временем нефтяные доходы России продолжают расти, поскольку цены на энергоносители взлетели до небес даже на фоне жестких санкций Запада. Американские чиновники заявили в понедельник, что США и их союзники попытаются ограничить цену на нефть, чтобы лишить Россию прибыли, но как и когда эти меры вступят в силу, пока неизвестно.

Внутри же администрации Байдена крепнет ощущение, что Зеленскому придется поумерить ожидания насчет реальных возможностей украинских сил. В конце прошлого месяца Зеленский заявил, что в сложившейся ситуации считает победой своего государства "выход к рубежам до 24 февраля без лишних потерь".

Эту цель он подтвердил на прошлой неделе.

"У нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта — уже более 2,5 тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива все же за нами", — заявил Зеленский у себя в телеграм-канале.

А в понедельник Зеленский даже обозначил лидерам "Большой семерки" сроки: он хочет, чтобы боевые действия закончилась, а Украина победила к концу 2022 года.

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Погоня за оружием советских времен

Как мы сообщали ранее, Россия надеется воспользоваться разрывом между имеющимся на складах Украины и ее союзников арсеналом советского образца, и тем, сколько времени потребуется Западу, чтобы снабдить ее современным оружием стандарта НАТО, требующим длительной подготовки.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны признался, что запасы советских времен "истощаются", но еще "не достигли дна". По его словам, некоторые восточноевропейские страны готовы дать больше, но лишь в том случае, если получат взамен более современные вооружения.

Тем временем США и их союзники ищут по всему миру совместимые с украинскими орудиями боеприпасы советской эпохи, включая 152-миллиметровые снаряды. Оружие стандарта НАТО стреляет более крупными, 155-миллиметровыми. Как сообщил другой представитель Министерства обороны США, фактически эта миссия подходит к концу, потому что почти все возможное уже передано.

Учитывая чудовищную скорость, с которой украинцы расстреливают старые боеприпасы в ожесточенных артиллерийских дуэлях на Донбассе, оружие советских времен "стремительно стирается с лица земли", заключил чиновник.

Статья написана при участии Кэти Бо Лиллис (Katie Bo Lillis), Орена Либерманна (Oren Liebermann) и Барбары Старр (Barbara Starr)