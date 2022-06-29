США ввели санкции против псковских десантников

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка, сообщает американский Минфин.

Как говорится в опубликованном ведомством документе, США вводят санкции против 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в Восточном военном округе, и псковских 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Минфин указывает, что новые санкционные ограничения вводятся против организаций, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".