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РИА Новости

США ввели санкции против псковских десантников

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Флаг США
Флаг США.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из ВВО и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка, сообщает американский Минфин.

Как говорится в опубликованном ведомством документе, США вводят санкции против 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в Восточном военном округе, и псковских 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Минфин указывает, что новые санкционные ограничения вводятся против организаций, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Минoбороны РФ
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3 комментария
№1
29.06.2022 09:16
В ответ десантники ввели санкции против Президента и сената США))
0
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№2
29.06.2022 09:59
Запретили высадку на территории сшп?
+1
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№3
29.06.2022 13:11
Цитата, q
Минфин указывает, что новые санкционные ограничения вводятся против организаций, "имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ".
Чего тогда против РВСН санкции не ввели? :)
+2
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США ввели санкции против псковских десантников