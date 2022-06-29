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«Роскосмос» представил координаты «центров принятия решений» на Западе

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Государственная корпорация «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде представила снимки западных «центров принятия решений». В публикации, появившейся в Telegram-канале корпорации, содержатся также координаты. Кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».

Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов.

пресс-служба «Роскосмоса»

На снимках видны Белый дом и Пентагон, британское министерство обороны, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже, а также конгресс-центр IFEMA в Мадриде, который является главной площадкой проведения саммита. Сообщение сопровождается координатами.

Мир хрупок

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов, в публикации «Роскосмоса» речь идет о напоминании, насколько мир хрупок.

«Что там чего хотел сказать? Нетрудно догадаться, что в общем и целом речь идет о напоминании о том, насколько мир хрупок, насколько все сегодня изменилось и насколько надо быть аккуратными в своих действиях, в том числе тем, кто считает себя якобы властелинами этого мира, хотя таковыми давно не являются», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Уничтожить за полчаса

В мае глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что в случае начала ядерной войны страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса, поэтому призвал не допускать подобного сценария.

По его словам, последствия обмена ядерными ударами непременно скажутся на состоянии Земли.

Саммит НАТО

Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Ожидается, что там будет представлена новая стратегическая концепция НАТО. Как напомнил президент Польши Анджей Дуда, в прошлой концепции Россия была названа партнером альянса, но сейчас такие отношения более невозможны, поскольку Москва стала самой большой угрозой для стран блока, в первую очередь Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и стран Прибалтики.

На мероприятии также планируется обсуждение заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс, ранее процесс был заблокирован из-за претензий Турции к руководству этих стран.

Инициатором этой встречи стал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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