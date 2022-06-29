Нарышкин рассказал об уникальности российской нелегальной разведки

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Россия имеет уникальную нелегальную разведку, способную годами добывать за рубежом исключительно важную информацию, рассказал РИА Новости глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Что касается нелегальной разведки в ее нынешнем виде, то она поистине уникальна. Ни у кого нет такой. Ни одна страна мира не обладает столь мощным аппаратом подбора и подготовки разведчиков-нелегалов, наработанными и проверенными временем инструментарием, методологией организации добывания ими жизненно необходимой для обеспечения безопасности нашего государства информации", – отметил Нарышкин в день, когда Управление "С" СВР (нелегальная разведка) отмечает вековой юбилей.

Нарышкин привел слова легендарного разведчика-нелегала Геворка Вартаняна, который на вопрос, почему другие страны почти не используют в разведке нелегалов, ответил, что у их оперативных работников "просто нет такой силы духа", как у российских нелегалов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ветеран СВР Герой России Юрий Шевченко рассказал, как смог проникнуть на одну из баз НАТО в Испании.