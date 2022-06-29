Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Информация, добываемая российской нелегальной разведкой, исключительно положительно оценивается руководством России, сообщил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Во вторник Управление "С" СВР (нелегальная разведка) отмечает свой вековой юбилей. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека.

"Результаты работы нелегальной разведки, в том числе добытые ею и реализуемые по высшей разметке сведения, оценивается исключительно положительно", - сказал Нарышкин. Понятие "реализация информации по высшей разметке" издавна означает отправку разведывательных сведений руководству страны.

"Как известно, в руководстве России находятся достаточно компетентные и мудрые люди, способные правильно воспринять то, что им докладывается по линии спецслужб, и не допустить повторения пережитых нашей страной трагедий, ставших следствием недооценки своевременно представленной разведкой информации", - добавил директор СВР.

Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.

В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.