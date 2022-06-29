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РИА Новости

Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Информация, добываемая российской нелегальной разведкой, исключительно положительно оценивается руководством России, сообщил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Во вторник Управление "С" СВР (нелегальная разведка) отмечает свой вековой юбилей. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека.

"Результаты работы нелегальной разведки, в том числе добытые ею и реализуемые по высшей разметке сведения, оценивается исключительно положительно", - сказал Нарышкин. Понятие "реализация информации по высшей разметке" издавна означает отправку разведывательных сведений руководству страны.

"Как известно, в руководстве России находятся достаточно компетентные и мудрые люди, способные правильно воспринять то, что им докладывается по линии спецслужб, и не допустить повторения пережитых нашей страной трагедий, ставших следствием недооценки своевременно представленной разведкой информации", - добавил директор СВР.

Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.

В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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