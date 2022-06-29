В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2

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Украина получит собственный завод по производству ударных беспилотников Bayraktar, Киев продолжает переговоры с Анкарой. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

По словам министра, стороны уже достигли принципиальных договоренностей и сейчас ведут переговоры между оборонными ведомствами. Кроме строительства завода у Киева грандиозные планы по закупке БПЛА Bayraktar TB2. Резников подчеркнул, что с 24 февраля Украина получила около 50 турецких ударных беспилотников и еще несколько штук будут поставлены в июле.

Достигнуты принципиальные договоренности по строительству совместного завода по производству байрактаров на Украине. Сейчас продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы

- заявил украинский министр.

Стоит отметить, что Киев ведет переговоры с Анкарой об открытии завода, где будут собирать беспилотники Bayraktar TB2, с прошлого года. При чем планируется не простая сборка, а полный цикл производства, т.е. "с нуля". Кроме того, в Киеве планируют не только производить эти беспилотники для своей армии, но и поставлять их на экспорт.

Осенью 2021 года тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный директор компании Халук Байрактар подписали соглашение о строительстве в Киевской области Украины некоего центра, где по задумке Киева, будет производиться обслуживание, текущий ремонт, модернизация БПЛА, а также проводиться обучение и подготовка украинских операторов.