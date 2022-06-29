НАТО погрязла в мелких расчетах и трещит по швам

Саммит НАТО: империалистические планы и мелкие расчеты!

Несмотря на внешнее единство, страны НАТО преследуют разные цели, пишет турецкое издание Evrensel. По мнению автора статьи, все ведущие державы альянса стремятся извлечь свою выгоду из украинского конфликта.

Юсуф Караташ (Yusuf Karataş)

Оценки украинского конфликта сходятся на том, что он воскресил НАТО, которой диагностировали "смерть мозга". Военная операция России и правда выявила следующую картину: разногласия между империалистами США и ЕС отодвинулись на второй план. Эти силы объединились в вопросе жестких санкций в отношении России, а также военной и экономической поддержки Украины. Более того, были предприняты значительные шаги по снижению зависимости от Москвы в области энергоносителей, в связи с чем США долгое время пытались оказать давление на крупные страны Европы (прежде всего Германию). Кроме того, можно сказать, что Великобритания, важнейший союзник США в Европе, тоже стремится укрепить собственные позиции с помощью этого процесса.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о переброске более 20 тысяч дополнительных военнослужащих на восточный фланг НАТО наглядно показывает, как США используют украинский конфликт для укрепления своего присутствия в Европе и приобщения стран ЕС – членов блока к своей стратегии. Заявки Финляндии и Швеции о вступлении в альянс тоже обретают смысл как ее часть.

Однако конфликт приближается к той точке, когда цена становится все выше и для стран, которые рассчитывают на изнурение России по мере затягивания боевых действий. Здесь стоит обратить внимание на результаты опроса "Европейского совета по международным отношениям" (ECFR). В то время как 35% участников опроса, проведенного в десяти европейских странах, выступили за "мир на любых условиях", в пользу "поражения" России высказались всего 22% респондентов. На первых этапах военного конфликта сторонники "поражения" во всех странах Европы, напротив, были в большинстве. Конечно, решающую роль в такой тенденции играет то, что цена затягивания конфликта и санкций против России постепенно возрастает. И платить ее империалисты из ЕС заставляют простых людей.

В такой политической обстановке и состоится саммит лидеров НАТО в Мадриде. На нем будет объявлена "новая стратегическая концепция" альянса, при этом предполагается, что страны-члены дадут мощный сигнал о "единстве".

Однако несколько более пристальный взгляд показывает, что у держав альянса на деле разные цели.

С точки зрения понимания приоритетов США важен тот факт, что на мадридский саммит приглашены Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Участие этих стран Азиатско-Тихоокеанского региона в очередной раз показывает, что Вашингтон считает Китай основным конкурентом в империалистической борьбе за передел мира. Кроме того, он свидетельствует о том, что в стратегической концепции до 2030 года Китай будет определен в качестве приоритетной угрозы и для альянса.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (Wang Wenbin), в свою очередь, напомнил, что Азиатско-Тихоокеанский регион не входит в зону интересов Северной Атлантики, и предупредил, что приглашение этих стран на саммит приведет к еще большим разногласиям и противостоянию.

Известно, что еще одним приоритетом США на саммите является одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО и еще более мощный сигнал о единстве на этой основе.

В этой связи торг администрации Эрдогана вокруг операции в Сирии под эгидой "борьбы с терроризмом" усложняет задачу США. До настоящего времени Вашингтон не хотел вступать в прямые переговоры с Анкарой на эту тему. Однако, если четырехсторонняя встреча на уровне лидеров, запланированная на сегодня (официальный представитель президента Турции Калын (Kalın) заявил, что "по просьбе" генерального секретаря НАТО Столтенберга Эрдоган встретится с лидерами Финляндии и Швеции), не даст результата, то Байден, вполне вероятно, тоже вмешается.

С другой стороны, нетрудно догадаться, что важнейшей темой саммита, в котором выступит с речью и украинский лидер Зеленский, будет Украина и решения в направлении еще большей ее поддержки.

Но это не означает, что, если США получат от саммита то, чего хотят, они не дадут зеленый свет "мирным" переговорам между Украиной и Россией в скором времени. В Америке в последние дни звучат примечательные заявления и на этот счет. Сначала Генри Киссинджер, один из бывших госсекретарей страны, на Всемирном экономическом форуме заявил, что затягивание конфликта отдалит Россию от Европы и еще больше приблизит ее к Китаю, а также добавил, что для достижения консенсуса Украина должна отдать территории России. Затем и президент США Байден на вопрос "должна ли Украина отдать земли ради мира?" ответил: "Это их земли, я не имею права голоса. Однако нужно идти на компромисс. Для мира на Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки и сесть за стол переговоров".

Эти заявления показывают, что США оставляют возможность для нового компромисса с тем, чтобы ограничить способность империалистов ЕС действовать независимо от них. США не хотят, чтобы Россия была привязана к Китаю еще больше, и эти державы противостояли им как единый блок.

Как и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, самый ярый апологет боевых действий на Украине, новый начальник Генштаба Патрик Сандерс (Patrick Sanders) также говорит, что Европа должна готовиться к долгой войне против России. Разумеется, эти заявления связаны с тем, что Лондон рассматривает украинский конфликт как возможность надавить на империалистов ЕС и вместе с США укрепить свои позиции в Европе.

Важнейшим недавним ходом империалистов из ЕС, наиболее пострадавших от военного конфликта (особенно Германии и Франции), стало объявление Украины и Молдовы "кандидатами на полноправное членство в союзе" накануне саммита НАТО. Это решение раскрывает их цель — интегрировать эти страны в свои рынки и превратить потери в краткосрочной перспективе в долгосрочные выгоды.

В этой связи следует отметить, что германский империализм, несмотря на краткосрочные экономические потери, укрепил свои позиции по части независимости от США в долгосрочной перспективе за счет ресурсов, выделенных на вооружение, и легитимации военных интервенций под предлогом безопасности.

Несомненно, Эрдоган станет одной из наиболее заметных фигур саммита НАТО из-за "карты вето" относительно заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Президент попытается разыграть ее для торга по вопросам, которые, как он надеется, помогут ему сохранить власть, прежде всего по операции в отношении сирийских курдов и открытию зернового коридора в Черном море. Однако, как бы Эрдоган ни пытался выдвинуть себя на передний план в связи со своими потребностями во внутренней политике, приоритетом этого саммита, очевидно, будет определение целей НАТО — военной организации западных империалистов во главе с США — в новый период. Следовательно, этот торг, направленный на сохранение власти Эрдогана, в то же время поможет Западу еще больше подчинить Турцию своим целям.

Таким образом, хоть провластные турецкие СМИ и пытаются показать, будто Эрдоган ведет торг в пользу Турции, на самом деле в интересах народов республики отнюдь не это — а позиция в поддержку выхода из альянса, который превратил страну в военную базу империалистов.