Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Только Россия имеет современную нелегальную разведку, которая может годами работать за рубежом, добывая исключительно важную информацию, разведчикам других стран такое не под силу, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Во вторник Управление "С" СВР (нелегальная разведка) отмечает свой вековой юбилей. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. "Немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", каким является нелегальная разведка", - сказал Нарышкин.

"Что касается нелегальной разведки в ее нынешнем виде, то она поистине уникальна. Ни у кого нет такой. Ни одна страна мира не обладает столь мощным аппаратом подбора и подготовки разведчиков-нелегалов, наработанными и проверенными временем инструментарием, методологией организации добывания ими жизненно необходимой для обеспечения безопасности нашего государства информации", - добавил директор СВР.

Нарышкин напомнил, что в свое время легендарный отечественный разведчик-нелегал Герой Советского Союза Геворк Вартанян на вопрос о том, почему иностранные спецслужбы, за редким исключением, практически не используют разведчиков-нелегалов, отвечал, что, по его сугубо личному мнению, у их оперативных работников просто нет такой силы духа, как у российских нелегалов.

"Они, возможно, и способны успешно работать с нелегальных позиций, но лишь эпизодически и в течение весьма непродолжительного времени. Трудиться в особых условиях годами, как это делают наши сотрудники особого резерва, им, очевидно, просто не под силу", - подчеркнул Нарышкин.

Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.

В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.