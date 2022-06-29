NASA впервые запустило собственную ракету с частного иностранного космодрома

Минувшее воскресенье, 26 июня, стало знаменательным днем одновременно для американского космического агентства и целой страны — Австралии. Впервые более чем за четверть века NASA осуществило космический запуск собственного носителя с территории за пределами США. Ну а для Австралии это первый старт с частного космодрома.

Суборбитальная ракета Black Brant IX подняла на высоту чуть более 326 километров полезную нагрузку в рамках миссии XQC (X-ray Quantum Calorimeter, Рентгеновский квантовый калориметр). Согласно обновленному пресс-релизу NASA, запуск прошел успешно, и предварительный анализ телеметрии показал, что научный инструмент смог получить ценные данные во время полета.

Обе ступени носителя упали на некотором отдалении к юго-западу от стартового комплекса, а полезная нагрузка спустилась на парашюте (ориентировочно в 130-150 километрах от места запуска). По состоянию на 27 июня их поиски еще не завершились.

Старт Black Brant IX со стартовой площадки космодрома ASC Источник изображения: NASA

Оборудование для управления и связи с ракетой-носителем, часть из которого NASA везло из США Источник изображения: Equatorial Launch Australia

Цель XQC — регистрация рентгеновского излучения, которое испускают облака пыли и газа в межзвездном пространстве. Для этого в отсеке полезной нагрузки установлены детекторы, охлажденные до одной двенадцатой градуса выше абсолютного ноля. После покидания земной атмосферы прибор делает оборот так, чтобы в поле его «зрения» попала Земля, а затем ориентируется на целевой участок небосвода. На первом этапе фиксируется фоновое излучение от Солнца и планеты, а на втором — основные измерения эксперимента.

Чтобы максимально экранировать полезную нагрузку от испускаемого нашей звездой ренгтеновского излучения, запуск проводили в темное время суток. Изначально его планировали на семь часов вечера по местному времени, но из-за погодных условий предстартовый отсчет несколько раз останавливался. В итоге ракета взлетела в полночь. Миссия продлилась около 15 минут, полезное время работы приборов составило порядка двух-пяти минут. Точные значения последнего параметра и объем полезных данных будут известны после обнаружения приборного отсека и выгрузки данных.

Местом старта очередной суборбитальной миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) послужил частный космодром Арнем (Arnhem Space Center, ASC). Он расположен на полуострове Арнем-Ленд в северо-восточной части Северной территории Австралии. Его с 2015 года создает компания Equatorial Launch Australia (ELA) при поддержке местных и федеральных властей.

Большую часть времени за прошедшие с момента начала работ над космодромом годы заняли различные бюрократические и экологические согласования. Немало сложностей доставило и месторасположение объекта: он находится неподалеку от городка Нуланбеи на территориях обитания аборигенов Кумать (Gumatj). При строительстве космодрома учитывали их интересы и замечания по охране окружающей среды, за которую местные народности отвечают.

Онлайн-трансляция запуска. Первый блин (в плане качества звука, видео и монтажа) явно комом, но недостатки компенсируются неподдельным восторгом ведущих от факта космического запуска с родной земли / ©RocketGyan, ELA, YouTube

Всего этим летом с ASC стартует еще две ракеты NASA. Следующая пара Black Brant полетит с экспериментами SISTINE и DEUCE. Оба направлены на изучение ближайших к Солнцу звезд — альфы Центавра A и B — в ультрафиолетовом диапазоне. Запуски запланированы на 4 и 12 июля, но, учитывая непредсказуемую и изменчивую местную погоду, их могут еще не раз перенести.

Для американского космического агентства новый космодром открывает широкие возможности для запусков суборбитальных миссий в Южном полушарии. А для компании ELA именитый якорный заказчик служит буквально приманкой для инвесторов.

Стоит отметить, что значимость стартов Black Brant для австралийской стороны все же выше, чем для NASA. Фактически это были первые космические миссии с территории страны за несколько десятилетий. Нынешнее правительство Австралии вкладывает огромные ресурсы в развитие передовых научно-технологических направлений, планируя сделать свое государство одним из лидеров в высокотехнологичных отраслях.