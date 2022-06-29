НАТО готова разрушить соглашение с Россией

НАТО на военном совете против России

Сейчас решается, объявит ли НАТО Россию "врагом" или "противником" на саммите альянса в Мадриде, но прежних отношений не будет точно, пишет "Фигаро". НАТО планирует разместить у границ России 300 000, хотя "теоретически" подобное размещение на постоянной основе запрещено Основополагающим актом 1997 года.

Спустя четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине члены НАТО собираются в Мадриде, чтобы обсудить размещение более 300 000 солдат в Европе.

Деятельность альянса направлена на сочетание военных средств и политического диалога. Защищая свой восточный фланг, он централизовано укрепляет свой потенциал. К границе с Россией будет переброшен оснащенный восемью ракетами Aster с дальностью полета 60 км, комплекс ПВО Mamba. Он уже обеспечивает, например, защиту базы НАТО вблизи Констанцы в Румынии. Эта французская система противовоздушной обороны связана с командной сетью Североатлантического союза и румынской системой обороны.

"Но в рамках НАТО не было проведено никаких тренировок с ЗРК Mamba", — говорит с удивлением и ноткой сожаления один из французских офицеров, подчеркивая, что НАТО необходимо срочно реформировать свою организацию. Альянс должен вновь обрести способность функционировать перед лицом российской угрозы, менее гипотетической, чем раньше. Во вторник 30 июня государства-члены альянса встретятся в Мадриде на историческом саммите.

Встреча в Мадриде ознаменует собой смену эпохи. Двенадцать лет назад, принимая свою последнюю стратегическую концепцию на встрече в Лиссабоне, союзники протянули руку России, которая тогда считалась стратегическим партнером. В то время военные державы начали сокращать финансирование вооружений. На саммите в Испании, наоборот, тридцать стран-членов должны будут обозначить Москву как "прямую и главную угрозу" своей безопасности. "Россия выбрала конфронтацию", — отметил Йенс Столтенберг, приветствуя тот факт, что девять из тридцати членов уже увеличили свой оборонный бюджет до 2% ВВП или даже больше, чего НАТО добивается с 2014 года. "Порог в 2% все чаще рассматривается как нижний, а не верхний предел", — сказал Столтенберг. Девятнадцать стран планируют достичь 2% к 2024 году. Германия, которая превзошла себя в этом вопросе, готова взять на себя большую ответственность.

После аннексии Крыма Россией союзники усилили свое военное присутствие в Польше и странах Балтии. С 24 февраля четыре новых батальона были развернуты в Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. В Мадриде союзники должны объявить об усилении некоторых из этих войск "до уровня бригады", то есть до 5000 солдат. Йенс Столтенберг также объявил о преобразовании Сил быстрого реагирования НАТО (NRF), которые могут собрать до 40 000 солдат, с возможностью приведения в боевую готовность "более 300 000 солдат". Он также пообещал больше, чем было установлено ранее, вооружений и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и командные пункты. "Эти войска будут тренироваться вместе с местными территориальными силами самообороны. Это позволит им быстро реагировать на любую чрезвычайную ситуацию", — подчеркнул он.

Однако конфликт на Украине не смог уменьшить напряженность между союзниками. Прибалтийские страны, находящиеся ближе всех к России, хотели бы, чтобы НАТО продолжала предпринимать шаги по своему укреплению. "Россию можно сдерживать только военными средствами", — считает один из дипломатических источников стран Балтии. Размещение постоянных баз НАТО — один из вариантов. Правда, это приведет к нарушению подписанного в 1997 году Основополагающего акта об отношениях между НАТО и Россией, где постоянное размещение войск альянса в странах - новых членах альянса теоретически запрещено. Для прибалтов это не препятствие, но военные державы НАТО, такие как США и Франция, выступают скорее за ротацию подразделений, это позволит им гибче приспособиться к актуальной ситуации.

Возрождение мозга НАТО

Два с половиной года спустя после осуждения "смерти мозга" НАТО перед саммитом в Лондоне, президент Франции Эммануэль Макрон должен будет признать: после ухода Трампа мозг НАТО опять заработал, альянс возродился. Наш глава государства все еще борется за то, чтобы Европейский Союз занял свое место в "Стратегической концепции", которая будет принята в Мадриде. "Обсуждения еще продолжаются", — подтвердили в понедельник представители администрации президента, добавив, что "было бы странно, если бы роль ЕС не была признана". В своих переговорах с США Франция также настаивает на том, чтобы НАТО не называла Китай еще одним своим противником. Но Вашингтон не отказался от своей стратегической озабоченности Китаем. В этом контексте интересно, что впервые в истории Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония получили приглашение на участие в саммите альянса.