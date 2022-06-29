Береговая охрана Филиппин намерена закупить дополнительные корабли MRRV

ЦАМТО, 28 июня. Береговая охрана Филиппин планирует дополнительно приобрести 97-метровые многоцелевые патрульные корабли MRRV (Multi-Role Response Vessels), аналогичные ранее поставленным "Тереза Магбануа" и "Мельхора Акино".

По информации агентства PNA, об этом сообщил заместитель коменданта Береговой охраны Филиппин вице-адмирал Эдуардо Фабриканте во время встречи с руководством компаний Mitsubishi Heavy Industry, Shimonoseki Shipyard и Toyota Tsusho Corporation (Toyota).

Как сообщал ЦАМТО, приобретение первых двух 97-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV (Multi-Role Response Vessels) было реализовано в рамках второго этапа "Проекта усовершенствования возможностей по обеспечению безопасности на море" (Maritime Safety Capability Improvement Project – MSCIP Phase 2), согласованного правительствами Филиппин и Японии в октябре 2016 года.

Поставка в основном финансировалась за счет средств японской программы содействия развитию ODA (Official Development Assistance). Ссуда Японского агентства международного сотрудничества составила 16,455 млрд. йен.

Контракт на проектирование, постройку и поставку двух 97-метровых кораблей MRRV общей стоимостью 14,55 млрд. йен был подписан Министерством транспорта Филиппин с Mitsubishi Shipbuilding Co. Ltd. 27 декабря 2019 года и вступил в силу 8 мая 2020 года. Строительство MRRV по адаптированному проекту корабля класса "Кунигами" Береговой охраны Японии началось в декабре 2020 года.

Спуск на воду головного корабля серии состоялся 26 июля 2021 года, второго – 18 ноября 2021 года. Головной корабль серии, MRRV-9701 "Тереза Магбануа", был официально принят на вооружение Береговой охраны Филиппин в мае 2022 года. 1 июня 2022 года на Филиппины прибыл второй корабль серии, MRRV-9702 "Мельхора Акино".