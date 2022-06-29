Разведка отследила американскую РСЗО M142 HIMARS после первого применения на Донбассе

Источник изображения: topwar.ru

Украинские националисты применили американскую реактивную систему M142 HIMARS для удара по городам ЛНР, тем самым "засветив" ее и дав возможность разведке отследить РСЗО. Как заявили в Луганске, в ближайшее время поставленный из США комплекс будет уничтожен.

Согласно информации, поступающей из Луганска, сегодня утром ВСУ впервые применили американскую РСЗО M142 HIMARS, нанеся удар по городу Перевальск, находящемуся в 50 километрах от линии фронта. Удар наносился с направления Артемовска (Бахмут), сообщается об одной ракете, выпущенной по городу. Разведке удалось отследить передвижение американского комплекса, принимаются меры к уничтожению РСЗО.

Согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен

- заявил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в Пентагоне заявили, что намерены предоставлять Украине разведывательную информацию о целях, чтобы ВСУ не тратили дорогостоящие боеприпасы на второстепенные цели. Видимо Перевальск и мирное население относится к первостепенным целям, раз США разрешили потратить "дорогостоящие" снаряды по городу.

Как ранее сообщалось, США поставили на Украину четыре РСЗО M142 HIMARS, еще четыре установки Киев получит в ближайшее время. Американские комплексы идут вместе с высокоточными боеприпасами GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) с дальностью стрельбы 60 км. Кроме того, три РСЗО MARS II, являющихся немецкой версией установки M270 MLRS, поставит Германия, еще три М270В1 Великобритания. Также вместе с установками будут поставлены боеприпасы M31A1, являющиеся управляемыми реактивными снарядами для РСЗО M270 с дальностью поражения до 70 км.