Войти
Военное обозрение

Разведка отследила американскую РСЗО M142 HIMARS после первого применения на Донбассе

1020
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские националисты применили американскую реактивную систему M142 HIMARS для удара по городам ЛНР, тем самым "засветив" ее и дав возможность разведке отследить РСЗО. Как заявили в Луганске, в ближайшее время поставленный из США комплекс будет уничтожен.

Согласно информации, поступающей из Луганска, сегодня утром ВСУ впервые применили американскую РСЗО M142 HIMARS, нанеся удар по городу Перевальск, находящемуся в 50 километрах от линии фронта. Удар наносился с направления Артемовска (Бахмут), сообщается об одной ракете, выпущенной по городу. Разведке удалось отследить передвижение американского комплекса, принимаются меры к уничтожению РСЗО.

Согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен

- заявил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в Пентагоне заявили, что намерены предоставлять Украине разведывательную информацию о целях, чтобы ВСУ не тратили дорогостоящие боеприпасы на второстепенные цели. Видимо Перевальск и мирное население относится к первостепенным целям, раз США разрешили потратить "дорогостоящие" снаряды по городу.

Как ранее сообщалось, США поставили на Украину четыре РСЗО M142 HIMARS, еще четыре установки Киев получит в ближайшее время. Американские комплексы идут вместе с высокоточными боеприпасами GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) с дальностью стрельбы 60 км. Кроме того, три РСЗО MARS II, являющихся немецкой версией установки M270 MLRS, поставит Германия, еще три М270В1 Великобритания. Также вместе с установками будут поставлены боеприпасы M31A1, являющиеся управляемыми реактивными снарядами для РСЗО M270 с дальностью поражения до 70 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Похожие новости
23.06.2022
В Пентагоне не исключают поставки дополнительной партии РСЗО М142 HIMARS на Украину
13.06.2022
Проблемы с поставками Украине обещанного немецкого вооружения
07.06.2022
Британия анонсировала поставки Украине управляемых боеприпасов для РСЗО M270B1 MLRS
03.06.2022
Германия и Великобритания планируют передачу Украине ракетных комплексов MLRS
02.06.2022
Белый дом подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS
01.06.2022
США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами GMLRS
21.02.2022
НАТО побольше: как альянс усиливает военное присутствие в Восточной Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 21:47
  • 28457
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 18:00
  • 13
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 29.06 17:53
  • 4
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»
  • 29.06 16:41
  • 1
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 29.06 16:30
  • 1
«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге
  • 29.06 16:23
  • 2
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
  • 29.06 16:18
  • 3
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 29.06 16:13
  • 2
«Роскосмос» опубликовал координаты «Центров принятия решений» в Европе и США на фоне стартовавшего в Мадриде саммита НАТО
  • 29.06 15:37
  • 1
Бомбардировщики Китая с гиперзвуковыми ракетами пролетели вблизи Японии - СМИ
  • 29.06 15:03
  • 462
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.06 14:15
  • 14
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 13:11
  • 3
США ввели санкции против псковских десантников