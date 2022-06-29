Войти
Известия.ru

Опубликовано видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

872
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации России в зоне специальной военной операции. Ролик обнародован 28 июня.


О работе вертолетов в ходе спецоперации рассказал летчик. По его словам, в ходе вылета были выполнены задачи по уничтожению тяжелой и легкобронированной техники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

«Задача была выполнена на «отлично» — три прямых попадания», — отметил командир экипажа вертолета Ка-52.

Как он добавил, вертолет ходит на высоте 3–5 метров на скорости, на которой невозможно определить, где машина находится. Когда экипаж видит цель, то поднимает вертолет на высоту до 70 метров, наносит удар и уходит. Противник не видит, откуда был огонь.

Ранее, во вторник, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков поделился кадрами работы боевых вертолетов Ка-52. С высоты процесс похож на замедленную съемку: до цели больше 10 км, а выпущенная ракета как будто зависает в воздухе.

«Аллигатор» — вертолет поддержки войск на поле боя, способный атаковать любые цели при помощи современных средств обнаружения и целеуказания, он может решать задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн, выполнению десантных операций и прикрытию с воздуха любых наступательных действий армейских подразделений.

Помимо выполнения боевых задач, Ка-52 сопровождает транспортные вертолеты. Они в свою очередь тоже прикрывают «Аллигаторов» в зоне прямой видимости, когда те уходят на ударные миссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.04.2022
Минобороны России опубликовало видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ
02.03.2022
Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике
04.11.2019
Проектированием универсальных десантных кораблей для ВМФ России займется Зеленодольское ПКБ
07.08.2015
Деньги за Mistral приплыли
03.08.2015
Франция за «Владивосток» и «Севастополь» заплатит
20.08.2014
Санкциями по своим
25.05.2011
HeliRussia-2011: перевыполненные планы менеджеров и отсутствие дееспособного парка отечественных вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 21:47
  • 28457
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 18:00
  • 13
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 29.06 17:53
  • 4
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»
  • 29.06 16:41
  • 1
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 29.06 16:30
  • 1
«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге
  • 29.06 16:23
  • 2
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
  • 29.06 16:18
  • 3
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 29.06 16:13
  • 2
«Роскосмос» опубликовал координаты «Центров принятия решений» в Европе и США на фоне стартовавшего в Мадриде саммита НАТО
  • 29.06 15:37
  • 1
Бомбардировщики Китая с гиперзвуковыми ракетами пролетели вблизи Японии - СМИ
  • 29.06 15:03
  • 462
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.06 14:15
  • 14
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 13:11
  • 3
США ввели санкции против псковских десантников