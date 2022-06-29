В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заявление Минобороны РФ по удару в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее Министерство обороны России.

"У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра) полностью отвергается, и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать ситуацию в Кременчуге и утверждения, что военные РФ якобы нанесли удар по торговому центру.

Песков посоветовал, отвечая на уточняющий вопрос СМИ, как соотнести заявления российского Минобороны и официального Киева, "ориентироваться на объяснения нашего Министерства обороны".

Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.

По его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы".