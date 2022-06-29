Войти
РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге

466
0
0
Вид на Спасскую башню Кремля
Вид на Спасскую башню Кремля.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заявление Минобороны РФ по удару в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее Министерство обороны России.



"У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра) полностью отвергается, и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать ситуацию в Кременчуге и утверждения, что военные РФ якобы нанесли удар по торговому центру.

Песков посоветовал, отвечая на уточняющий вопрос СМИ, как соотнести заявления российского Минобороны и официального Киева, "ориентироваться на объяснения нашего Министерства обороны".

Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.

По его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
06.04.2022
Военный эксперт объяснил, почему армия РФ не бьет по центрам принятия решений ВСУ
09.03.2022
Получены свидетельства секретных биологических экспериментов США на Украине
28.12.2021
Климкин заявил о невозможности блицкрига против Украины
03.12.2021
Генерал Картаполов: «Демонстрация силы отрезвляет всегда»
10.09.2021
Exclusive.kz (Казахстан): ОДКБ — это инструмент давления, а не безопасности
30.12.2019
Лучшая терапия – шок
21.04.2017
Руслан Пухов: "Войну с США мы не выиграем, но нанесем серьезный ущерб"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 21:47
  • 28457
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 18:00
  • 13
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 29.06 17:53
  • 4
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»
  • 29.06 16:41
  • 1
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 29.06 16:30
  • 1
«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге
  • 29.06 16:23
  • 2
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
  • 29.06 16:18
  • 3
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 29.06 16:13
  • 2
«Роскосмос» опубликовал координаты «Центров принятия решений» в Европе и США на фоне стартовавшего в Мадриде саммита НАТО
  • 29.06 15:37
  • 1
Бомбардировщики Китая с гиперзвуковыми ракетами пролетели вблизи Японии - СМИ
  • 29.06 15:03
  • 462
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.06 14:15
  • 14
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 13:11
  • 3
США ввели санкции против псковских десантников