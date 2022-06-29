Франция передаст Украине крупную партию БТР

ЦАМТО, 28 июня. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж намерен передать Украине "значительное количество" бронетранспортеров, передает "РИА Новости".

"Для быстрого перемещения по районам, находящимся под обстрелом противника, войскам необходима бронетехника. Франция передаст значительное число бронетранспортеров", – заявил С.Лекорню в интервью газете Parisien, отвечая на вопрос о дополнительной военной помощи Украине.

По словам министра, Украина также запросила у Франции противокорабельные ракеты "Экзосет" для "прорыва блокады зерна в Черном море". Возможность поставки таких ракет сейчас обсуждается, добавил С.Лекорню.

Как напоминает агентство, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Первая переданная партия включала 12 САУ.