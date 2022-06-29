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РИА Новости

В Чечне создали батальон "Запад-Ахмат"

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Чеченский боец во время спецоперации на Украине
Чеченский боец во время спецоперации на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава Чечни Кадыров сообщил о создании батальона "Запад-Ахмат" из уроженцев республики

ПЯТИГОРСК, 28 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон "Запад-Ахмат" уже сформирован, состоялось его первое построение, на котором личному составу был представлен командир Исмаил Агуев.

Ранее Кадыров анонсировал формирование четырех батальонов с внушительным количеством уроженцев республики.

"Они будут дислоцированы в Чеченской Республике в хорошо оборудованных базах. По моему поручению председатель парламента Чечни, начальник Республиканского штаба специальной военной операции (СВО) Магомед Даудов, в понедельник посетил Военный комиссариат ЧР, где состоялся смотр-построение батальона "Запад-Ахмат", подчиненного Южному военному округу Минобороны РФ. Он представил личному составу командира Исмаила Агуева, который зарекомендовал себя истинным патриотом Отечества и хорошо проявил себя в ходе СВО в Донбассе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.



По словам главы республики, на месте базирования для бойцов будут созданы все условия, начиная от комфортных жилых и штабных помещений, заканчивая футбольными, волейбольными, теннисными и воркаут-площадками. "Я горд, что нам удалось в кратчайшие сроки сформировать батальон "Запад-Ахмат" и укомплектовать его достойными сынами чеченского народа, готовыми выполнить свой долг перед Родиной", - подчеркнул глава Чечни.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

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