В Минобороны РФ рассказали об интересе молодежи к военным специальностям

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Минобороны РФ: наблюдается наплыв молодежи в военные вузы

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. В Минобороны РФ рассказали о наплыве молодежи в военные вузы, связав это, в частности, с осложнившейся международной ситуацией, пишет "Парламентская газета".

Будущие офицеры в основном выбирают специальности, которые даже по армейским меркам, считаются экстремальными: военные летчики и штурманы, десантники, разведчики, мотострелки и танкисты, подчеркнули в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там отметили, что наибольшей популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

У абитуриентов наиболее востребованными стали командные вузы Сухопутных войск, а также Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ).

Выпускник РВВДКУ генерал-полковник Владимир Шаманов считает, что не последнюю роль в выборе военной профессии сыграла сложившаяся международная ситуация.

"События такого масштаба не могут не наложить отпечаток на поведенческую линию молодежи. Патриотизм нашей молодежи проявляется, в том числе, через высокий конкурс при поступлении в высшие военные учебные заведения", – сказал Шаманов в интервью изданию.

Этим летом офицерские погоны получат 14 тысяч выпускников военных вузов и учебных центров.

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