Войти
РИА Новости

ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге с западным вооружением

470
0
0
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции на Укране
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции на Укране.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре, сообщило министерство обороны России.



"27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены", - говорится в сводке Минобороны РФ.

"Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - отмечает российское военное ведомство.

Также ВКС России за сутки уничтожены два украинских пункта управления в районе Спорное Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях, сообщает МО РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.06.2022
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой
14.03.2022
Федеральное агентство новостей – новости со всего мира
25.10.2021
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
25.01.2021
Заход эсминца США в Черное море не остался без внимания наших моряков
06.02.2020
Испытания «Арматы» завершат юбилеем «Борца за свободу тов. Ленина»
22.01.2018
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
04.09.2008
Генштаб изучил ошибки пятидневной войны. Российскую армию обещают оснастить новым оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 21:47
  • 28457
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 18:00
  • 13
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 29.06 17:53
  • 4
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»
  • 29.06 16:41
  • 1
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 29.06 16:30
  • 1
«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге
  • 29.06 16:23
  • 2
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
  • 29.06 16:18
  • 3
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 29.06 16:13
  • 2
«Роскосмос» опубликовал координаты «Центров принятия решений» в Европе и США на фоне стартовавшего в Мадриде саммита НАТО
  • 29.06 15:37
  • 1
Бомбардировщики Китая с гиперзвуковыми ракетами пролетели вблизи Японии - СМИ
  • 29.06 15:03
  • 462
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.06 14:15
  • 14
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 13:11
  • 3
США ввели санкции против псковских десантников