ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге с западным вооружением

Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции на Укране.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре, сообщило министерство обороны России.

"27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены", - говорится в сводке Минобороны РФ.

"Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - отмечает российское военное ведомство.

Также ВКС России за сутки уничтожены два украинских пункта управления в районе Спорное Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях, сообщает МО РФ.