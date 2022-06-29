Пентагон заключил контракт на постройку 120 вертолетов H-60 Mike модели Black Hawk и 135 самолетов

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Американская авиастроительная корпорация Lockheed Martin Sikorsky заключила с Пентагоном пятилетний контракт на поставку 120 вертолетов H-60 Mike модели Black Hawk и 135 самолетов как для армии, так и гражданской авиации. В общей сложности сумма сделки составит 4,4 млрд долларов. Как пишет американский еженедельник Defense News, поставки по контракту начнутся в июле и продлятся до 2027 года.

Это многолетнее соглашение позволяет армии удовлетворять текущие и будущие потребности в средствах за счет модернизации, восстановления, замены и внедрения новых технологий

— сообщил изданию руководитель проекта по обслуживанию вертолетов общего назначения армии США полковник Кэлвин Лейн.

Вертолеты модели Mike, называемые «Черный ястреб», начали серийно выпускать в 2007 году. В рамках контракта Lockheed Martin Sikorsky произведет машины с улучшенной системой ориентирования и целенаведения, а также большей грузоподъемностью. «Черный ястреб» будет оснащен усовершенствованным двигателем с турбонаддувом, разработанным компанией General Electric Aviation. Как пишет Defense News, это позволит «рабочей лошадке армии летать еще несколько десятилетий».

Американская военно-промышленная корпорация планирует не только оснастить модифицированными вертолетами армию США, но и продавать машины на экспорт.

Мы по-прежнему наблюдаем большой международный интерес к «Черному ястребу» из-за его универсальности и подтвержденного опыта оказания неизменной поддержки США и странам по всему миру

— сообщила вице-президента Lockheed Martin Sikorsky по программам армии и ВВС Натали Превайт.

Пентагон также планирует в ближайшее время заключить контракт с другим американским авиационным производителем, корпорацией Boeing, на производство ударных вертолетов Apache модели AH-64 Echo.

На фоне жесткого экономического кризиса, захлестнувшего США в последние несколько месяцев, американские предприятия оборонного комплекса демонстрируют невиданный со времен холодной войны рост заказов. Как считают военные эксперты, именно предприятия американского ВПК являются главными бенефициарами новой гонки вооружения, захлестнувшей Запад. Уже через три недели после начала российскими вооружёнными силами специальной военной операции на Украине Конгресс США утвердил крупнейший в истории законопроект о военных расходах, а европейские союзники обязались резко увеличить свои расходы на оборону.