Бомбардировщики Китая с гиперзвуковыми ракетами пролетели вблизи Японии - СМИ

Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Группа из трех бомбардировщиков КНР, оснащенных гиперзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами, совершила полет над проливом Мияко, который разделяет японские острова Мияко и Окинава, сообщило во вторник South China Morning Post (SCMP).

Минобороны Японии зафиксировало их полет еще в минувший четверг. При этом за день до этого японский министр обороны Нобуо Киси выражал обеспокоенность в связи с плаванием вокруг страны не менее 16 кораблей РФ и КНР.

По данным SCMP, два китайских бомбардировщика H-6J относились к ВМС КНР, а третий - H-6K - к ВВС КНР. H-6J несли восемь ракет YJ-12, а бомбардировщик H-6K имел на борту средства радиоэлектронной борьбы для подавления работы вражеских радаров.