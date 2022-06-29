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Интерфакс-АВН

Бомбардировщики Китая с гиперзвуковыми ракетами пролетели вблизи Японии - СМИ

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Китайский бомбардировщик Xian H-6K
Китайский бомбардировщик Xian H-6K.
Источник изображения: © AP Photo / Xinhua/ Liu Rui

Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Группа из трех бомбардировщиков КНР, оснащенных гиперзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами, совершила полет над проливом Мияко, который разделяет японские острова Мияко и Окинава, сообщило во вторник South China Morning Post (SCMP).

Минобороны Японии зафиксировало их полет еще в минувший четверг. При этом за день до этого японский министр обороны Нобуо Киси выражал обеспокоенность в связи с плаванием вокруг страны не менее 16 кораблей РФ и КНР.

По данным SCMP, два китайских бомбардировщика H-6J относились к ВМС КНР, а третий - H-6K - к ВВС КНР. H-6J несли восемь ракет YJ-12, а бомбардировщик H-6K имел на борту средства радиоэлектронной борьбы для подавления работы вражеских радаров.

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Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Xian H-6
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
29.06.2022 15:37
В каком месте ракета YJ-12 вдруг стала гиперзвуковой? Это обычная сверхзвуковая ПКР, созданная на основе Х-31А.
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