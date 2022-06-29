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ЦАМТО

На "Армии-2022" одной из тем дискуссий станет профессиональная надежность персонала ядерного оружейного комплекса

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Дежурный боевой пост РВСН в Калужской области
Дежурный боевой пост РВСН в Калужской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 28 июня. Совершенствование системы медико-психологического обеспечения профессиональной надежности персонала ядерного оружейного комплекса (ЯОК) станет предметом обсуждения специалистов и военных экспертов на МВТФ "Армия-2022".

Модератором дискуссии выступит доктор технических наук, начальник ФГКУ "12 ЦНИИ" Минобороны России полковник Владимир Чипко.

На круглом столе будут рассмотрены вопросы разработки современных специализированных научно-методических подходов к оценке, прогнозу и обеспечению функциональной надежности персонала ЯОК, выполняемые научно-исследовательские работы, новые научно-практические результаты и предложения по практической реализации. Участники круглого стола обсудят также требования к новым специализированным аппаратно-программным комплексам оценки показателей функционального состояния и прогноза профессиональной надежности персонала ЯОК.

Важной темой круглого стола станет обсуждение перспективных методик и средств медико-психологической коррекции изменений функционального состояния и медико-психологической реабилитации персонала ЯОК, а также предложения по их практической реализации в системе медико-психологического обеспечения профессиональной надежности персонала ЯОК.

Отдельно эксперты рассмотрят вопросы совершенствования нормативной правовой и методической базы, регламентирующей вопросы оценки, прогноза и обеспечения (повышения) функциональной надежности персонала ЯОК, новые нормативные правовые и методические документы и особенности их практической реализации.

Как отметили организаторы мероприятия, в настоящее время в 12-м ГУМО РФ активно реализуется Программа "Обеспечение (повышение) профессиональной надежности личного состава (персонала) на период до 2025 года", целью которой является создание и поддержание условий, обеспечивающих профессиональную надежность личного состава и минимизацию риска возникновения последствий реализации антропогенных угроз при выполнении функциональных обязанностей.

Проведение круглого стола "Профессиональная надежность персонала ядерного оружейного комплекса" обеспечит возможность представителям органов военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций различных ведомств обменяться мнениями по текущим вопросам. По итогам мероприятия планируется подготовка предложений по практической реализации в системе медико-психологического обеспечения профессиональной надежности персонала ЯОК, в частности, сотрудников 12-го ГУМО РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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