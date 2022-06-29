Турецкая компания Baykar Makina намерена бесплатно передать Украине три БЛА Bayraktar TB2

ЦАМТО, 28 июня. Турецкая компания Baykar Makina сообщила о намерении передать бесплатно Украине три беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2, передает "РИА Новости".

"Бизнесмены и обычные люди пожертвовали для этого свои средства. Компания Baykar не будет принимать оплату (от Киева) за TB2 и бесплатно отправит три БЛА на украинский фронт", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна "с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину". При этом на вопрос о том, продолжает ли Турция поставлять Украине оружие, в частности беспилотники Bayraktar TB-2, И.Демир сказал, что "кое-что происходит". Украинские и турецкие должностные лица отказались комментировать дальнейшие поставки Киеву БЛА Bayraktar TB-2.